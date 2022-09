La carica dei Gen Z

By Dario Castaldo

Remco Evenepoel ha dominato i Mondiali di ciclismo di Wollongong conquistando l'oro nella prova su strada professionisti grazie ad un'azione solitaria a 25 km dal traguardo.





Il 22enne belga, che appena due settimane fa si era aggiudicato la Vuelta di Spagna, ha rifilato 2'20 a tutti gli inseguitori (argento al francese Laporte, bronzo al'australiano Matthews) ed è stato definito "l'uomo dell'anno" da Eddy Merckx.



“Mi sentivo bene e ho provato ad anticipare, poi ho visto subito che ero più forte del mio compagno di fuga Lutsenko e sapevo che con un percorso come questo non c’era tempo da perdere e bisognava scattare" ha poi raccontato il neo iridato.





24 giorni dopo Evenepoel è nato l'altro protagonista del fine settimana sportivo.



Evenepoel è l'uomo dell'anno Eddy Merckx

Venerdì scorso a San Siro, l'attaccante del Napoli Giacomo Raspadori ha messo a segno un gol bellissimo che ha consentito all'Italia di battere l'Inghilterra e di restare in corsa per la qualificazione alla semifinale di Nations League.





Decisiva sarà oggi la sfida di Budapest contro l'Ungheria di Marco Rossi, che ha vinto in Germania 1-0, che guida il girone con 10 punti in 5 partite e che si assicurerà il primo posto in caso di vittoria o di pareggio contro gli Azzurri.





