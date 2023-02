La "cometa di Neanderthal" sorvolerà i cieli d'Australia: riusciremo a vederla?

Studiosi e appassionati di tutto il mondo hanno trascorso settimane con il naso all'insù per osservare il passaggio della cometa C/2022 E3 (ZTF), ribattezzata dai non addetti ai lavori “cometa verde” o “cometa di Neanderthal”.





La cometa ha raggiunto una distanza di circa 42 milioni di chilometri dalla Terra diventando visibile. L’ultima volta che è arrivata così vicina, il nostro pianeta era abitato dagli uomini di Neanderthal (circa 50.000 anni fa).



Dopo aver attraversato i cieli dell'emisfero settentrionale, dal 5 all'11 febbraio è previsto il suo passaggio su quelli australi.





"Le comete sono sempre molto interessanti. Talvolta sono anche estremamente luminose, per cui in passato, quando nessuno capiva nulla di questi fenomeni, sono state raccontate come eventi magici e quindi sono entrate nella nostra psiche come eventi meravigliosi", spiega Orsola De Marco, astrofisica e professoressa della School of Mathematical and Physical Sciences alla Macquarie University di Sydney.





Nonostante le aspettative, purtroppo sarà difficile osservare il fenomeno a occhio nudo, spiega la professoressa. “Verso l’8 o il 9 febbraio potrebbe essere visibile, ma non si tratterà di un evento così emozionante o divertente come sarebbe potuto succedere ma non potevamo saperlo fino ad un mese fa”.



De Marco è direttrice dell'Associazione per l'Astronomia della Macquarie University e presidente della International Astronomical Union Commission H3, Planetary Nebulae e presidente del Board of Astronomy Australia Ltd. che gestisce i finanziamenti per l'Astronomy Infrastructure.





Con altre ospiti, animerà una tavola rotonda dedicata al tema dell’inclusione delle donne nelle Scienze organizzata dall’Istituto Italiano di Cultura di Sydney giovedì 9 febbraio.





L’evento è gratuito, ma è necassaria la prenotazione, tutti i dettagli sono disponibili sul sito dell’IIC di Sydney.





