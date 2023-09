La Fortuna, una nuova serie TV su SBS e un augurio per il 2022!

Venerdì alle 21.25 su SBS – Blues Brothers: Aretha Franklin Tribute





Se la notte di Capodanno non volete uscire, SBS ripropone il travolgente classico di John Landis con Dan Aykroyd e John Belushi che tentano di salvare l’orfanotrofio nel quale sono cresciuti, con la sfida di dover guadagnare, e non rubare, i 5.000 dollari necessari. Musica indimenticabile, tra cui quella di Aretha Franklin, in due ore entusiasmanti che vi porteranno a ridosso della mezzanotte.





Sabato alle 19.30 su SBS – The Big Fat Quiz Of The Year 2021





Un appuntamento fisso da ormai vent’anni sulla TV britannica, torna il quizzone di fine anno su tutti gli eventi principali degli ultimi mesi. Divertivevi a scoprire quanto ricordate di quello che è successo nel 2021.





Sabato alle 19.30 su NITV – Ella Fitzgerald





Dagli archivi della BBC sono emerse oltre due ore di girato con Ella Fitzgerald in concerto mai trasmesse prima dall’emittente britannica. Un’occasione da non perdere per riascoltare la sua voce in classici come “Lady is a tramp”, “It don’t mean a thing (If it ain’t got that swing)” e “Ella and her fellas”.





Sabato alle 20.30 su SBS World Movies – David Brent: Life On The Road





The Office è una delle serie BBC più amate di sempre e il suo protagonista, David Brent, arriva sul grande schermo con il racconto dell’inizio della sua carriera musicale. Lasciato l’ufficio, David riscopre in modo esilarante la sua anima rock in questo film del 2016 scritto, diretto ed interpretato da Ricky Gervais.





Sabato alle 21.15 su SBS – Monty Python’s The Meaning Of Life





L’ultimo film dei Monty Python li vede tornare alle loro origini con situazioni esilaranti descritte in breve e con pochi tratti a raccontare le sfide e i passaggi della condizione umana. Una collezione di sketch passati alla storia diretti da Terry Gilliam e Terry Jones.





Domenica alle 20.30 su SBS World Movies – Stan And Ollie





Steve Coogan e John C. Reilly diventano Stanlio e Ollio e ne raccontano l’ultimo tour tra Gran Bretagna ed Irlanda nel 1953. Nonostante la loro popolarità continui ad attrarre grandi folle, Stan Laurel e Oliver Hardy faticano nel mantenere la loro decennale amicizia fino a quando scenderà l’ultimo sipario.





Lunedì alle 21.30 su SBS World Movies – Mud





Alla scoperta di un’isola nel fiume Mississippi, Ellis e Backbone si imbattono in Mud, un assassino in fuga dalla legge che vuole raggiungere Juniper, la sua amata. Il film diretto da Jeff Nichols fu molto apprezzato dalla critica e partecipò al festival di Cannes del 2012.





Martedì alle 21.30 su SBS World Movies – Dallas Buyers Club





Il film vincitore di tre premi Oscar racconta la storia di Ron Woodroof che, dopo aver ricevuto una diagnosi di AIDS, si attiva per aiutare altri pazienti affetti dalla stessa malattia affinché possano ricevere le medicine di cui necessitano. Agli Oscar furono premiati gli attori Matthew McConaughey e Jared Leto.





Giovedì alle 21.35 su SBS – La Fortuna





Torna Alejandro Amenabar, regista di The Others e Il Mare Dentro, in questa miniserie spagnola, in coproduzione con gli Stati Uniti, che racconta la lotta del governo spagnolo e del giovane diplomatico Alex Ventura per il ritorno in patria del tesoro che “pirati” statunitensi hanno recuperato di nascosto dai fondali marini. Sei puntate in esclusiva su SBS, già disponibili anche su SBS On Demand se non ce la fate ad aspettare.





Vi auguriamo una piacevole settimana in compagnia dei programmi televisivi dei canali SBS. Buona visione e buon anno!





