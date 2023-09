La nuova serie di Atlanta (e molto altro) in TV su SBS

Venerdì alle 20.30 su SBS World Movies – Monster





Un film non facile da guardare, si basa sulla storia vera di Aileen Wuornos, accusata di attrarre uomini per poi ucciderli. La donna fu condannata a morte nel 2002 in Florida e per rappresentarla la bellissima Charlize Theron si trasformò completamente dal punto di vista fisico, offrendo un’interpretazione memorabile e premiatissima, che il celeberrimo critico statunitense Roger Ebert definì una delle prove attoriali più memorabili nella storia del cinema.





Venerdì alle 21.20 su SBS Viceland – Atlanta





Continua su SBS Viceland la serie TV creata da Donald Glover nel 2016, che racconta le avventure del rapper Paper Boi e del suo agente nella scena musicale di Atlanta in Georgia. Le prime due stagioni sono disponibili su SBS On Demand, con la terza che debutta proprio in questi giorni ed una quarta già in cantiere. La serie è stata inserita da The Guardian al decimo posto tra le migliori del ventunesimo secolo.





Sabato alle 20.30 su SBS – Exploring Northern Ireland





Se anche voi, come noi, siete innamorati delle Derry Girls , non potete non sorridere al solo pensiero di Suor Michael, ed è proprio lei, l’attrice Siobhán McSweeney, la nostra guida in questa miniserie di viaggio per esplorare Belfast e il variegato paesaggio della punta settentrionale dell’Irlanda.





Sabato alle 21.15 su NITV – Dark Age





Un coccodrillo enorme e assassino è in fuga nel Northern Territory e il ranger, assieme a due guide locali, si troveranno ad affrontare la gigante creatura. Il film horror del 1987, interpretato tra gli altri da John Jarratt, Burnam Burnam e David Gulpilil, non uscì nelle sale e impiegò molto tempo ad essere pubblicato su DVD, ma ha trovato un fan entusiasta in Quentin Tarantino, che fu ospite di una sua proiezione a Sydney nel 2009.





Lunedì alle 21.30 su SBS World Movies – Ghost World





Una commedia sulle due teenager Enid e Rebecca, un po’ fuori dal mondo e che faticano a mantenere la propria identità mentre si avvicinano all’età adulta. Un film che ha circa vent’anni e che ci permette di ritrovare Steve Buscemi e due giovanissime Thora Birch e Scarlett Johansson.





Martedì alle 20.30 su SBS Viceland – Monty Python: The Meaning Of Live





Già, non The Meaning of Life , il loro celebre film del 1983, ma The Meaning of Live , un documentario che racconta il ritorno sulle scene dei Monty Python a Londra nel 2014. Potremo vedere Terry Jones, John Cleese, Michael Palin e Terry Gilliam alle prese con le prove dello spettacolo che ha riunito l’amatissimo gruppo comico.





Martedì alle 20.30 su SBS – Insight





Come mai il primo amore è così dirompente, e qual è il suo impatto sulle nostre future relazioni? Di questo si parla oggi ad Insight , il programma condotto da Kumi Taguchi in cui l’Australia scambia pareri e dibatte sui temi più svariati da 27 anni.





Mercoledì alle 20.30 su SBS – Life On The Outside





Prosegue la serie documentaria originale SBS che racconta di un modo innovativo per affrontare il problema della redicività. Alcuni australiani offrono una stanza all’interno delle proprie case e ospitano persone appena uscite dal carcere, nei loro primi 100 giorni di libertà.





Giovedì alle 19.30 su SBS – Every Family Has A Secret





Ogni famiglia ha un segreto, e su questa base Noni Hazlehurst segue le storie di alcuni australiani alle prese con i misteri delle proprie origini. In questo episodio Priti Gatto e Prashant Ieraci vanno alla ricerca della verità sulla morte della loro madre e sulla famiglia, che hanno lasciato in India per essere adottati da una coppia italoaustraliana.





Vi auguriamo una piacevole settimana in compagnia dei programmi televisivi dei canali SBS. Buona visione!





