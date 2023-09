"La pandemia, la mancanza di staff, due furti e poi mi hanno distrutto la vetrata... Basta, io chiudo"

In una fredda notte di agosto a Northcote, quartiere nel nord di Melbourne, un'acrobazia in monopattino finita male ha messo la parola fine all'attività del ristorante italiano 113 Eatery ad un anno dall'apertura.





“Era verso mezzanotte e un ragazzo ha deciso bene di fare uno stunt con il monopattino, è caduto e ha distrutto la vetrata”, ha raccontato il proprietario del locale Lorenzo Tron ai microfoni di SBS Italian. Il video dell'incidente, poi condiviso su Instagram, è diventato virale.



L’episodio ha rappresentato il culmine di un percorso che sin dall’apertura del locale è stato accidentato.





“Abbiamo aperto quando pensavamo che il covid avesse fatto il suo corso, e invece ci siamo ritrovati di nuovo nel bel mezzo di una crisi. ll ristorante non poteva operare solo con il take away ed era troppo nuovo, quindi non eravamo conosciuti”, spiega Tron.





Come per molti business nel settore della ristorazione dall'inizio della pandemia, anche il locale di Tron ha dovuto fare i conti soprattutto con la carenza di personale qualificato.



LISTEN TO Il Museo del Cinema di Torino, una celebrazione della settima arte SBS Italian 09/08/2022 10:03 Play

Nonostante l’assicurazione e l’offerta da parte del protagonista dello stunt in monopattino di ripagare i danni della vetrina, Tron ha deciso di chiudere i battenti di 113 Eatery il 14 agosto 2022 per focalizzarsi sugli altri due locali che ha da più tempo in altre zone della città.





“Siamo grati che lui stia bene ma non ce la facciamo più ad andare avanti... Inizi a pensare come mai non sono riuscito, fino a quando non arrivi a capire che forse semplicemente non sei riuscito a gestire la pandemia e quando decidi di chiudere ti rilassi, perché finalmente è finita”.





Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.





Seguici su Facebook , Twitter e Instagram o abbonati ai nostri podcast cliccando qui .