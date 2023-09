La settimana su SBS TV: ciclismo, la Las Vegas dei Romani, i peperoncini calabresi e tanti film

Sabato alle 20.30 su World Movies – Midnight in Paris





Commedia romantica ambientata a Parigi che ha vinto l’Oscar del 2012 per la migliore sceneggiatura originale. Racconta la storia di un uomo che, con la moglie e i genitori di lei, va in vacanza in Francia. Una notte rientrando a piedi da solo nel suo albergo, si perde per le strade di Parigi e la sua immaginazione lo porta a vivere tra fantasia e realtà. Alla fine, sarà costretto a scegliere a quale dei due mondi appartenere. Owen Wilson e Marion Cotillard in una scena di Midnight in Paris. Source: Sony Pictures Classics. Sabato alle 22.15 su NITV – My Life as I Live It





Documentario che aggiorna il film My Survival As An Aboriginal , girato nel 1978 e racconta quanto sia cambiata da allora la vita tra la comunità Aborigena di Brewarrina, nel nord ovest del NSW .





Domenica alle 13.00 su NITV – Serie A Femminile





Il meglio del calcio femminile italiano.





Domenica alle 19.30 su SBS HD – Baiae: The Atlantis Of Rome





Con un'area tre volte più grande di Pompei, Baia, a circa 15 km da Napoli e all'interno dell'area vulcanica dei Campi Flegrei, è il più grande sito archeologico sottomarino del mondo. Una immagine del documentario su Baia, la Atlantis Romana. Source: Filmare Entertainment. Nell’antica Roma, Baia aveva una particolare reputazione: era la Las Vegas o Montecarlo dell'Impero Romano, un vero e proprio centro chic per nobili e potenti. Questo documentario ricostruisce la vita, la storia e i segreti delle città sommerse di Baia, Pozzuoli e Miseno, che erano gli angoli più lussuosi, affascinanti, sfarzosi e dissoluti dell'Impero Romano.





Lunedì alle 20.30 su World Movies – The Graduate





Un film classico inserito nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Candidato nel 1968 a sette Oscar, vinse quello per la miglior regia con Mike Nichols ed ebbe un successo di pubblico strepitoso. Il film racconta la storia di un uomo che ha una relazione sentimentale con la moglie del socio di affari del padre innamorandosi anche della figlia di lui. Celebre anche la colonna sonora cantata da Simon & Garfunkel.





Lunedì alle 1.15 su Viceland – Ciclismo: Volta a Catalunya – Prima tappa





In diretta, solo sulla costa est dove è in vigore l’ora legale e in differita nel resto d’Australia, la prima tappa del Giro di Catalogna.





Martedì alle 13.05 su SBS Food – Lidia’s Italy





Lidia in questa occasione ci porta in Calabria, nota per la sua ricca varietà di peperoncini. Tra le ricette Lidia prepara una insalata di cipolle rosse, peperoni, patate e altri vegetali. Poi fa una salsa di olio d’oliva, capperi, limone e aglio per condire una bella trancia di pesce spada al vapore.





Martedì alle 22.00 su NITV – Ethnic Business Awards





Documentario sulla assegnazione degli Ethnic Business Awards che premiano il successo e il contributo degli imprenditori immigrati e quello dei popoli indigeni alla società australiana.





Martedì alle 1.15 su Viceland – Ciclismo: Volta a Catalunya – Seconda tappa





Mercoledì alle 20.30 su World Movies – Lost in Translation





Candidata a quattro premi Oscar, questa commedia diretta da Sofia Coppola in Italia è uscita con il titolo L’amore tradotto ed ha ricevuto ottimi giudizi di pubblico e critici.





Mercoledì alle 1.15 su Viceland – Ciclismo: Volta a Catalunya – Terza tappa





Mercoledì alle 2.40 su World Movies – The Girl in the Fog





Toni Servillo e Lorenzo Richelmy. Source: Medusa / Colorado Film.





Avechout è una cittadina italiana al confine con la Svizzera che viene sconvolta dalla scomparsa di una giovane ragazza. L’ispettore Vogel è incaricato delle indagini ma il suo compito è reso difficile in quanto tutto è diverso da quello che sembra e nessuno dice tutta la verità. Alla fine scopre che la nebbia che ha inghiottito la ragazza nasconde un mistero ancora più grande. Protagonisti principali sono Greta Scacchi, Toni Servillo e Jean Reno.





Giovedì alle 19.30 su NITV – Going Places with Ernie Dingo





In questa occasione Ernie si porta a Uluru dove, con i ranger locali, partecipa ad un incendio controllato nelle foreste circostanti.





Giovedì alle 20.30 su World Movies – The King’s Speech





Il film narra la vera storia di re Giorgio VI (padre dell’attuale regina Elisabetta) e di come riesce a risolvere i suoi problemi di balbuzie grazie all’aiuto del logopedista australiano Lionel Logue. Nel 2010 The King’s Speech ha vinto quattro Oscar per miglior film, miglior regia, migliore sceneggiatura originale e miglior attore protagonista con Colin Firth.





Giovedì alle 22.40 su World Movies – Twice Born





Una scena di Twice Born. Source: Entertainment One.





Dramma italiano diretto da Sergio Castellitto racconta la vita di una insegnante di italiano che torna a Sarajevo portando con sé il figlio. Il film la riporta indietro nel tempo e ai brutti ricordi della guerra dei Balcani. Interpreti principali sono Penelope Cruz e Emilie Hirsch.





Giovedì alle 1.15 su Viceland – Ciclismo: Volta a Catalunya – Quarta tappa





In conclusione, vi ricordiamo che ogni mattina alle 07:30 su SBS TV va in onda in differita il TG1 della Rai.





In Australia potete rivedere il vostro programma preferito o recuperare quello che avete perso visitando SBS On Demand.





Buona visione!





