La settimana su SBS TV: film pluripremiati, buona cucina e una città romana sommersa

Questa notte alle 00.10 su SBS HD – Ciclismo: sesta tappa della Parigi-Nizza





In diretta (sulla costa est dove è in vigore l’ora legale e in differita nel resto d’Australia) le fasi dell’edizione 2022 della classica francese che nella sesta tappa si sposterà da Courthézon a Aubagne.





Sabato alle 19.30 e alle 20.30 su NITV – How it feels to be free





Documentario in due parti che racconta la storia di sei donne di colore che hanno sfruttato la loro celebrità per cambiare la storia, promuovere il movimento per i diritti civili e rimodellare la narrativa dell’identità femminile di colore a Hollywood.





Sabato alle 23.15 su SBS HD – Ciclismo: settima tappa della Parigi Nizza





Settima tappa di montagna da Nizza al Col de Turini.





Domenica alle 13.00 su NITV – Serie A Femminile





Il meglio del calcio femminile italiano.





Domenica alle 20.30 su World Movies – Another Round





Una scena del film Another Round, vincitore dell'Oscar per il migliore Film stranieri nel 2021. Source: Nordisk Films.





Vincitore dell’Oscar per il miglior film straniero del 2021, Another Round parla di quattro insegnanti di scuola superiore stanchi della loro vita monotona che intraprendono un audace esperimento: mantenere un livello costante di alcol nel sangue per scoprire se questo li aiuterà a trovare maggiore libertà e felicità. Diretto da Thomas Vinterberg con Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen e Magnus Millang.





Lunedì alle 01.10 su SBS HD – Ciclismo: ottava tappa della Parigi-Nizza





Tappa conclusiva della Parigi-Nizza che si correrà sul circuito cittadino maggiore centro della Costa Azzurra. Mads Pedersen della Trek Segafredo vince allo sprint la terza tappa della Parigi Nizza 2022 da Vierzon a Dun le Palestel. Source: AAP Image/EPA/YOAN VALAT Lunedì alle 17.00 su SBS Food – Food Safari – Water





In questo episodio Maeve O’Meara ci fa gustare il sapore dell’oceano portandoci alla scoperta di tre tipi classici di ostriche: con Steve Feletti ci fa gustare le Moonlight Flat Oysters del Clyde River in NSW, poi ci porta in Tasmania, a Bruny Island, e con Suzanne Macefiled ci offre le Get Shucked Oysters , infine torna in NSW per servire a tavola le famose Sydney Rock Oysters e le saporitissime Angasi. Le Monnlight Flat del Clyde River sono tra le migliori ostriche prodotte in NSW. Source: SBS Food/Kismet Productions Se amate le ostriche non potete perdervi questa puntata di Food Safari – Water.





Lunedì alle 20.30 su World Movies – Whiplash





Vincitore di tre Oscar, Whiplash è la storia di Andrew Neiman, un giovane batterista jazz molto ambizioso che vuole arrivare a diventare il migliore studente del conservatorio speciale dove studia. Il suo insegnante è Terence Fletcher, noto per la sua severità e intransigenza che lo accoglie nel migliore ensemble jazz, cambiando per sempre la vita di Andrew. Ma l’ossessione di volere diventare il migliore porterà Andrew al limite delle sue possibilità e sull’orlo della pazzia.





J.K. Simmons nel 2015 ha vinto l’Oscar come migliore attore non protagonista per la sua interpretazione di Terence Fletcher.





Martedì alle 13.00 su SBS Food – Lidia’s Italy





In questa puntata la famosa chef Julia Child accompagna Lidia alla scoperta dei segreti della cucina ligure. Uno dei piatti che preparerà è il petto di pollo farcito alla genovese.





Martedì alle 21.55 su NITV – The Final Quarter





Adam Goodes, uno dei più famosi giocatori australiani di AFL. Source: Matt King/Getty Images.





Questo documentario ha denunciato la presenza del razzismo nello sport in Australia. Il giocatore di AFL Adam Goodes è indiscutibilmente uno dei più grandi campioni di questo sport, ma abbandonò la carriera a causa dei continui attacchi razzisti che riceveva sul campo. Il dibattito pubblico scatenato da questo documentario sulla vita di Adam Goodes ha diviso l’Australia.





Mercoledì alle 13.00 su SBS Food – Lidia’s Italy





Affidiamoci ancora una volta alla cucina di Lidia Bastianich che in questa occasione ci porta in Sardegna e ci fa scoprire i malloreddus .





Mercoledì alle 21.30 su SBS Viceland – Once Were Warriors - Una volta erano guerrieri .





Questo dramma, accolto con entusiasmo dalla critica internazionale e pluripremiato, parla dell’orrore quotidiano delle vite di una famiglia Maori e dei loro problemi di povertà, alcolismo e violenza domestica. Il film è una denuncia delle condizioni di degrado di molte famiglie neozelandesi di origine Maori, simili a quello dei nativi americani e i popoli Aborigeni d’Australia.





Giovedì alle 20.30 su World Movies– Spotlight





Questo film ha vinto l’Oscar del 2016 per il miglior film e migliore sceneggiatura. È la vera storia di come il Boston Globe ha scoperto l’enorme scandalo delle molestie sessuali su minori, e del tentativo dell’arcidiocesi cattolica locale di tentare di insabbiare le indagini. La figura centrale del film è l’arcivescovo Bernard Francis Law, accusato di avere coperto molti casi di pedofilia avvenuti in diverse parrocchie di Boston. Nel 2016 Spotlight vinse tre Oscar incluso quello per Miglior film. Source: eOne. Diretto da Tom McCarthy e interpretato da Mark Ruffalo, Michael Keaton e Rachel McAdams.





Venerdì alle 14.10 su SBS HD– Mystery of Rome’s Sunken City





Una sorprendente scoperta nel Mediterraneo ha riportato alla luce una antica città romana sommersa dal mare. È la storia mai raccontata di una ricca capitale industriale che forniva di vari prodotti le città in ogni angolo dell’impero, prima di scomparire sotto il mare a causa di uno dei maggiori disastri naturali.





