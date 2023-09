La settimana televisiva di SBS

Sabato alle 17.45 su SBS Viceland – Megafactories: Super Chopper





Il documentario parla della costruzione a mano dell'AW139, un elicottero di avanguardia della classe media realizzato vicino a Milano, nella fabbrica Agusta Westland. La ditta oggi è prospera, ma vent'anni fa lottava invece per sopravvivere. Il muro di Berlino era caduto e ordinativi per esemplari di elicotteri militari della Agusta non arrivavano più. Ma la ditta italiana non si è arresa e ha preso la decisione di creare una nuova generazione di elicotteri per il XXI secolo: più potente, più veloce e tecnologicamente più avanzata di qualsiasi altra prima. Il documentario ci permette di venire a conoscere gli artigiani che fanno di questa macchina da 12 milioni di euro una meraviglia dell'aviazione.





Domenica alle 20.30 su SBS HD – Tulsa burning: The 1921 Race Massacre. Damage from the Tulsa Race Riot on June 1, 1921, in Tulsa, OK. Source: Credit: SBS/A+E Networks. Dai registi pluripremiati Stanley Nelson e Marco Williams arriva Tulsa Burning: The 1921 Race Massacre, la storia di quello che è stato definito "il peggior massacro a sfondo razziale nella storia americana", e uno sguardo all’effetto che sta avendo ancora oggi. Nella prima parte del XX secolo, la sezione di Greenwood di Tulsa, in Oklahoma, era un fiorente centro di affari e di cultura afroamericani. Le famiglie nere si trasferirono lì, per lasciarsi alle spalle l'oppressione e la violenza del sud. Insieme, crearono un'economia florida e vibrante. Ma il 31 maggio 1921, una folla bianca invase Greenwood, uccidendo uomini, donne e bambini, saccheggiando proprietà e radendo al suolo 40 isolati urbani. Quasi 10.000 persone rimasero senza tetto. I morti furono più di 300.





Lunedì alle 16.30 su SBS Food – Cook like an Italian with Silvia Colloca.





Gli italiani sono maestri del cucinare una volta e mangiare due. In questo episodio Silvia si spiega che nulla va gettato: se avanza qualcosa può diventare una nuova ricetta per il pasto successivo. Con gli avanzi Silvia ci spiega come preparare una gustosa pasta al forno, o una torta rustica.





Martedì alle 20.00 su NITV – Returning our ancestors.





Questo documentario spiega il desiderio dei popoli indigeni d’Australia di riportare le spoglie dei loro antenati nella terra tradizionale per mettere a riposo i loro spiriti.





Mercoledì alle 21.35 su SBS Viceland – Legend.





Ambientato in una mitica foresta senza tempo abitata da fate, folletti, unicorni e anche mortali, la fantastica storia vede Tom Cruise nei panni di un mistico abitante della foresta scelto dal destino per intraprendere una ricerca eroica. Deve salvare una bellissima principessa (Mia Sara) e sconfiggere il demoniaco Signore delle Tenebre (Tim Curry), o il mondo sarà immerso in un'era glaciale senza fine.





Giovedì alle 23.00 su SBS HD – Gomorrah la serie.





In questo episodio Ciro si rende conto che Imma lo ha mandato via per impadronirsi del potere. Non accettando il modo di come gestisce gli affari, organizza la propria operazione: una campagna di terrore per scoraggiare gli intrusi e sminuire il ruolo di Imma all'interno del clan. Ma Imma non è impreparata: ha imparato bene anche lei il gioco del potere.





Venerdì alle 21.30 su World Movies – The King’s Speech.





Colin Firth and Helena Bonham-Carter. Source: SBS/Transmission Films.





Dopo la morte di suo padre, re Giorgio V e la abdicazione di suo fratello re Edoardo VIII, Bertie, che da giovane soffre di balbuzie, viene improvvisamente incoronato re Giorgio VI d'Inghilterra. Con l’impero sull'orlo della guerra e alla disperata ricerca di un leader che guidasse la nazione, sua moglie Elizabeth fa in modo che suo marito veda un eccentrico logopedista, Lionel Logue, per curare la balbuzie. The King's Speech nel 2011 ha vinto quattro Oscar, incluso quello per miglior film. Diretto da Tom Hooper e interpretato da Colin Firth, Geoffrey Rush e Helena Bonham Carter.





In conclusione vi ricordiamo che ogni mattina alle 07:30 su SBS TV va in onda in differita il TG1 della Rai.





Buona visione.

LISTEN TO La settimana televisiva di SBS SBS Italian 12/11/2021 09:14 Play

Le persone in Australia devono stare ad almeno 1,5 metri di distanza dagli altri. Controllate le restrizioni del vostro stato per verificare i limiti imposti sugli assembramenti.





Se avete sintomi da raffreddore o influenza, state a casa e richiedete di sottoporvi ad un test chiamando telefonicamente il vostro medico, oppure contattate la hotline nazionale per le informazioni sul Coronavirus al numero 1800 020 080.





Notizie e informazioni sono disponibili in 63 lingue all'indirizzo www.sbs.com.au/coronavirus .

Ascolta SBS Italian ogni giorno, dalle 8am alle 10am.