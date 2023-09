La Victorian Opera pronta per la stagione 2022

Sotto la guida del direttore artistico Richard Mills, la Victorian Opera ha seguito una strada propria nella formulazione del calendario di spettacoli da mettere in scena.





Il programma del 2022 include infatti opere dedicate alla musica rock, musical, fiabe, classici dei grandi compositori ed un'opera dedicata al Natale.





"Sarà il tempo a dirci se abbiamo seguito la strada giusta oppure no", dice Richard Mills ai microfoni di SBS Italian.





Nato a Toowoomba in Queensland, Mills ha studiato a Londra alla Guildhall School of Music and Dramaprima di tornare in Australia dove si è dedicato, oltre alla sua attività di direttore d'orchestra, anche alla composizione, ricevendo numerosi riconoscimenti tra i quali l'Helpmann Award per la sua composizione di Batavia nel 2002.





Ascolta l'intervista con Richard Mills:

Ecco alcune note sul programma del 2022 della Victorian Opera:





The Who’s Tommy





(22 febbraio – 01 marzo 2022, Palais Theatre, St Kilda).





Questo capolavoro musicale di Pete Townshend farà esplodere a Melbourne un'atmosfera di rock’n'roll che riporterà alla memoria il leggendario album Tommy della band The Who, che ha venduto nella sua storia oltre cento milioni di dischi. L’opera è stata composta da Pete Townshend, chitarrista e autore della maggior parte della musica del gruppo musicale britannico. Il pluripremiato Tommy rivoluzionò la musica rock a cavallo tra gli anni 60 e 70, vendendo oltre 20 milioni di copie, e il prossimo anno invaderà Melbourne con il suo controverso messaggio di sesso, droga e rock’n`roll.





Happy End





(23 – 26 marzo 2022, Arts Centre Melbourne, Playhouse).





Questa commedia musicale anti-capitalista di Kurt Weill, Bertolt Brecht e Elisabeth Hauptmann racconta la difficile e improbabile storia d’amore del gangster Bill Cracker e del tenente dell’Esercizio della Salvezza Lillian Holiday. The Selfish Giant, Arts Centre Melbourne, Playhouse, 27 - 28 May 2022. Source: Victorian Opera. The Selfish Giant





(27 – 28 maggio 2022, Arts Centre Melbourne, Playhouse).





Tratta dalla fiaba di Oscar Wilde The Selfish Giant pubblicata nel 1888, racconta la storia di un gigante che tornando a casa trova dei bambini giocare felici nel suo giardino. Li caccia via e costruisce un muro per non permettere a nessuno di entrare. Quando arriva la primavera tutto in città fiorisce, ma non tra le mura del giardino del gigante, ancora avvolto da neve, vento e freddo. Questa opera per tutta la famiglia, composta dal giovane direttore d’orchestra e compositore australiano Simon Bruckard, fu messa in scena la prima volta nel 2019 e vinse il Green Room Award.





Il Mago di Oz





(22 – 30 agosto 2022, Palais Theatre, St Kilda).





Composta da Pierangelo Valtinoni sul celeberrimo capolavoro di L. Frank Baum, questa produzione permette alla Victorian Opera di presentare gli artisti emergenti della sua compagnia. Anche se l’enfasi è sull’infanzia, Il Mago di Oz parlerà direttamente al bambino chiuso dentro ognuno di noi.





Elektra





14 settembre 2022, Arts Centre Melbourne, Hamer Hall.





Questa opera di Richard Strauss su un lavoro di Sofocle permetterà di vedere in Australia il soprano Catherine Foster, diventata famosa per il suo stretto e lungo legame con il Bayreuth Festival.





The Butterfly Lovers





12 – 15 ottobre 2022, Arts Centre Melbourne, Playhouse





Composta dal nostro ospite, Richard Mills, questa leggenda racconta la storia di Yingtai che si traveste da ragazzo per potere andare a scuola ed avere anche lei una istruzione in un mondo dominato dagli uomini. A scuola incontra Shanbo che scopre il suo segreto e i due si innamorano. Ma Yingtai è destinata ad un matrimonio combinato. I due potranno celebrare il loro amore e restare insieme solo quando si saranno trasformati in due meravigliose farfalle. The Butterfly Lovers, by Richard Mills, Arts Centre Melbourne, Playhouse, 12-15 October 2022. Source: Victorian Opera. La Cenerentola





25 novembre 2022, Princess Theatre, Launceston.





Per questo capolavoro di Gioachino Rossini, la Victorian Opera si sposta in Tasmania con un cast tutto australiano e il coinvolgimento della Tasmanian Symphony Orchestra diretta da Richard Mills.





A Christmas Carol





14 – 17 dicembre 2022, Palais Theatre, St Kilda.





In anteprima mondiale, questo lavoro del compositore australiano Graeme Koehne e della librettista Anna Goldsworthy ci trasporterà dalla Londra del XIX secolo alla Melbourne dei giorni nostri attraverso la musica natalizia.





Per maggiori informazioni sulla Victorian Opera, clicca qui.





