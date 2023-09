L'AEMO si prepara a riaprire il mercato energetico

L'amministratore delegato dell'AEMO — ovvero l'Australian Energy Market Operator, l'ente partecipato che supervisiona il mercato energetico — Daniel Westerman, ha dichiarato mercoledì che il tetto massimo di 300$ per megawattora sarà revocato in tre stati giovedì per osservare le fluttuazioni dei prezzi dell'elettricità prima di decidere se il mercato si è stabilizzato abbastanza da riaprirlo.





Il tetto massimo è stato rimosso in South Australia mercoledì mattina.





In New South Wales, nell'Australian Capital Territory, in Queensland, South Australia, Victoria e Tasmania, le trattative finanziarie avvengono all'interno del National Electricity Market (NEM), una specie di mercato all'ingrosso nel quale i fornitori vengono pagati per l'energia che producono.







Nelle scorse settimane, però, i costi sono saliti alle stelle, soprattutto a causa del conflitto in Ucraina, e come se non bastasse ci sono stati problemi in alcune centrali energetiche a carbone, con circa il 25% di queste che non stavano operando per manutenzione o per malfunzionamenti.







Per questo,l'AEMO ha imposto il prezzo massimo di $300/MWh causando il ritiro di diversi fornitori dall'asta e problemi generali.







L'AEMO aveva quindi deciso di sospendere il mercato.



Il nostro esperto di politica federale Paul Scutti ci aggiorna sulla situazione e spiega qual è la posizione del governo federale.





Ascolta l'analisi di Scutti.

