L'agricoltura in Australia guidata dallo spazio

By Carlo Oreglia

Il tema di quest'anno è "Spazio e sostenibilità", con migliaia di eventi previsti per oltre 90 Paesi in tutto il mondo.





Dopo il tema dell'anno scorso, "Spazio e Donne", nel 2022 ci si concentra sulla sostenibilità, e la Andy Thomas Space Foundation ad Adelaide ha organizzato proprio per il 4 ottobre una tavola rotonda dedicata all'agricoltura nelle zone rurali, “ Satellite Solution for Agriculture ”.





Uno degli ospiti è il professor Guido D'Urso, docente dell'Università di Napoli Federico II e rappresentante del COALA Project ( Copernicus applications and services for low impact agriculture in Australia ).



Ascolta l'intervista al professor D'Urso "Copernico è una costellazione di satelliti messa in onda dall'Agenzia Spaziale Europea", spiega il professore, "i satelliti sono in grado di misurare quanto crescono le colture..." SBS Italian 04/10/2022 11:27 Play

La conferenza inizia alle 17:30 all'Australian Space Discovery Centre, Lot Fourteen.





