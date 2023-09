L'Amica Geniale, tre stagioni della serie italiana gratis su SBS On Demand

Sabato alle 19.30 su SBS World Movies – Seven Years In Tibet



Basato sulla storia realmente accaduta dell’alpinista austriaco Heinrich Harrer, il film racconta della sua spedizione nell’Himalaya poco prima lo scoppio della Seconda guerra mondiale. Harrer fu catturato dalle forze alleate, ma poi riuscì a fuggire in Tibet, dove incontrò il quattordicenne Dalai Lama, iniziando un’amicizia che gli cambiò la vita. Diretto da Jean-Jacques Annaud e interpretato da Brad Pitt, David Thewlis e B.D. Wong.





Sabato alle 20.30 su SBS Viceland – KISStory



Il documentario di riferimento su uno dei gruppi musicali più riconoscibili al mondo, i Kiss. Cinque decadi raccontate dai protagonisti di un viaggio turbolento che passa dalla fama mondiale, per poi toccare il fondo ed infine entrare nella leggenda.





Domenica alle 16.35 su SBS Food – The Sweet Life With Elise Strachan



Elise prosegue nel suo viaggio tra i dolci migliori d’Australia, toccando anche le varie culture e comunità che abitano il paese. Oltre alla knafeh mediorientale dei Bearded Bakers (“i pasticceri con la barba”) e alle cupcakes di ispirazione greca dello YouTuber Nick Mackrides, anche lo chef italiano Paolo Gallo è ospite con una brioche siciliana gigante farcita con gelato e granita.





Lunedì alle 20.00 su SBS World Movies – Grandma



Elle si autodefinisce misantropa, ma quando la sua nipote diciottenne Sage le chiede aiuto tutto cambia. Le due partono per un breve viaggio che porta la nonna a confrontarsi con il passato e la nipote ad affrontare il futuro.





Mercoledì alle 21.20 su SBS – The Stranger



In questa serie britannica un uomo di nome Adam viene contattato da uno sconosciuto che gli rivela una serie di accuse scioccanti sulla moglie Corinne, che insegna in una scuola della zona. Adam inizia ad investigare e scopre un mondo ben più inquietante di quanto non potesse aspettarsi.





Mercoledì alle 21.35 su SBS Viceland – Glastonbury Festival 2022



Dopo due anni di cancellazioni, torna finalmente il festival musicale più famoso al mondo con nomi come Paul McCartney, Diana Ross, Pet Shop Boys, Sam Fender, Olivia Rodrigo e moltissimi altri.





Giovedì alle 19.30 su SBS World Movies – The Fisher King



Un film visionario questo di Terry Gilliam, in cui un conduttore radiofonico caduto in disgrazia, Jack Lucas, viene salvato da un gruppo di violenti grazie ad un ex professore ora senzatetto. L’uomo vive in un mondo di fantasia per non affrontare la perdita della moglie in un attentato, che qualcuno vorrebbe collegato ad un programma condotto in radio da Jack. Splendido il cast, con Jeff Bridges, Robin Williams e Mercedes Ruehl, che per il suo ruolo vinse l’Oscar.





Solo online su SBS On Demand – My Brilliant Friend



L’Amica Geniale è il primo titolo di una serie di quattro romanzi scritti da Elena Ferrante, tradotti in oltre 45 lingue. E su questa serie letteraria si basa la serie televisiva RAI diretta da Saverio Costanzo, assieme ad Alice Rohrwacher e Daniele Luchetti, che racconta l’amicizia tra Elena e Lila in una Napoli travolgente. Tutte e tre le stagioni sin qui prodotte sono disponibili in streaming su SBS On Demand, in attesa della quarta e ultima stagione di prossima uscita.





Vi auguriamo una piacevole settimana in compagnia dei programmi televisivi dei canali SBS. Buona visione!





Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.