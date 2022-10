Andrea Battistoni dirige l'Attila della Scala all'Opera House di Sydney

By Domenico Gentile

L'allestimento dell' Attila di Giuseppe Verdi all'Opera House di Sydney è una co-produzione con la Scala di Milano diretta dal regista Davide Livermore con i costumi di Gianluca Falaschi. Fu messa in scena a Milano nel dicembre 2018 per lanciare la stagione lirica della Scala e sarebbe dovuta andare in scena lo scorso anno a Sydney ma fu cancellata a causa del COVID-19.





L'opera narra la storia di Attila, il leggendario re degli unni e degli ultimi giorni della sua vita dopo l'invasione dell'Italia.





"Questa opera ha dei riferimenti molto specifici a fatti contemporanei nonostante sia ambientata durante il pellegrinaggio dei profughi da Aquileia verso i lidi veneziani", ha affermato il maestro Battistoni.





