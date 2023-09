L'Australia decide: chi andrà all'Eurovision Song Contest?

Sabato alle 11.05 su World Movies – My Big Gay Italian Wedding





Antonio ha finalmente trovato la sua anima gemella: Paolo. E anche se non ha ancora informato la sua famiglia, Antonio decidere di sposarsi in Italia nel suo piccolo paese di provincia dove vivono i genitori. Tradizione e modernità si scontrano in questo commovente film. Protagonisti Cristiano Càccamo e Salvatore Esposito. Una scena di My Big Gay Italian Wedding. Source: Credit:True Colours. Sabato alle 20.30 su SBS HD e NITV – Eurovision: Australia Decides





Sabato sera l’Australia deciderà il nome dell’artista che la rappresenterà all’Eurovision Song Contest, che si terrà a maggio a Torino. Lo scorso anno fu Montaigne con il brano Technicolour. Chi sarà l’artista australiano del 2022? Seguite la serata in diretta alle 20:30 di sabato su SBS HD e NITV. Potrete votare anche voi per chi dovrà rappresentare l’Australia al festival canoro più importante al mondo. Eurovision 2022: Australia decides. Source: SBS Domenica alle 13.15 su NITV – Serie A femminile.





Domenica alle 15:30 su SBS Food – Rick Stein’s Mediterranean Escapes





Rick è in Sardegna dove i pescatori locali catturano i cefali usando metodi che risalgono agli antichi romani. Poi in traghetto raggiunge Palermo e in Sicilia scopre il piatto di pasta più gustoso che abbia mai mangiato. Quale sarà? un piatto alla vegetariana di Pantelleria con pomodori, capperi e menta o la famosa pasta alla norma con melanzane, pomodori, peperoncino e ricotta salata di Catania?





Domenica alle 18:30 su Viceland – Eurovision: Australia Decides





Se vi siete persi la serata di sabato potete rivivere in differita la scelta dell’artista che a maggio rappresenterà l’Australia all’Eurovision Song Contest di Torino.





Lunedì alle 11:00 su NITV – Stand Up and Be Counted: NAIDOC Concert





Questo spettacolo di due ore è un concerto speciale NAIDOC che celebra la musica e la cultura indigenza d’Australia.





Lunedì alle 13:00 su SBS Food – Lidia’s Italy





Lidia Bastianich in Lidia's Italy . Source: SBS





In questa puntata Lidia visita Le Sfogline uno dei più famosi negozi di pasta fresca di Bologna, e possiamo dire, d’Italia. Dopo averci fatto scoprire le sfogline di Belvedere, Lidia si cimenterà a fare le sue tagliatelle con una salsa di carne e noci.





Martedì alle 19:30 su World Movies – Wild Rose





Questo film racconta la storia di Rose-Lynn Harlan, interpretata da Jessie Buckley, che dopo essere uscita di prigione decide di lasciare Glasgow in Scozia e diventare una cantante di country music a Nashville, che è conosciuta come “Music City” la città della musica. Rose impara ad assumersi le proprie responsabilità, trova un lavoro, prendersi cura dei figli e viene aiutata da Marion che le permetterà di andare a Nashville. Il finale è a sorpresa. Wild Rose, diretto da Tom Harper, è film che parla di famiglia, sogni e realtà.





Mercoledì alle 19:30 su World Movies – True Grit





True Grit (Movie). Source: Paramount Pictures.





La quattordicenne Mattie Ross vuole vendicare l’assassinio di suo padre cercando di catturare Tom Chaney, il criminale che lo ha ucciso per due pezzi d’oro. Chiede l’aiuto di Rooster Cogburn, un ex Marshall della polizia del Texas ed ora dedito all’alcool. Diretto da Ethan e Joel Coen, protagonisti principali sono Jeff Bridges, Matt Damon e Hailee Steinfeld.





Giovedì alle 23:00 su SBS HD – Gomorrah





Un’altra puntata sella serie televisiva creata da Roberto Saviano per Sky Atlantic. Ciro tenta di controllare i membri della sua alleanza, ma non impoirta quale misura prenda riempie sempre di invidia qualcuno, incluse anche alcune donne che cominciano a meditare alla vendetta.





Venerdì alle 13:10 su SBS Food – Lidia’s Italy





Un altro episodio che in questa occasione Lidia ci fa scoprire alcuni dei luoghi più mistici e tranquilli dell’Umbria.





Venerdì alle 22:25 su NITV – Yothu Yindi Tribute Concert





Un tributo speciale e Yothu Yindi, uno dei maggiori artisti di origine Aborigena australiani che ha promosso la musica e la cultura indigena non solo in Australia ma anche in giro per il mondo.





Vi ricordiamo inoltre che ogni mattina alle 07:30 su SBS HD va in onda in differita il TG1 della Rai.





Ascolta i nostri consigli sui programmi di SBS TV:





Infine, in Australia potete rivedere il vostro programma preferito o recuperare quello che avete perso su SBS On Demand, inclusi tutti gli episodi delle prime cinque serie di Gomorrah.





Ascolta SBS Italian ogni giorno, dalle 8am alle 10am.