Le cinque stagioni di Gomorra - La Serie sono su SBS on Demand

Venerdì alle 22.25 su SBS Viceland – The Last Year Of Television 2021 Special





Da gennaio a dicembre 2021, tutto il meglio e il peggio proposti dalla TV australiana, per farvi pensare e per divertirvi. Se qualcosa è successo in TV l’anno scorso, lo ritroverete senza dubbio in questo speciale.





Sabato alle 21.20 su NITV – Moogai





Una madre è terrorizzata da uno spirito maligno che crede possa arrivare a rapire i suoi figli. È stato definito un horror psicologico aborigeno questo cortometraggio del 2020 scritto e diretto da Jon Bell.





Sabato alle 22.35 su SBS World Movies – The Dark Horse





Basato su una vicenda realmente accaduta, il film racconta la storia del giocatore di scacchi neozelandese Genesis Potini, che, nonostante le difficoltà postegli dalle sue condizioni mentali, trova la sua strada nell’insegnamento a bambini disagiati, a cui trasmette le regole degli scacchi e della vita.





Domenica alle 15.00 su SBS – I’m Not A Runner





Un documentario sulla tenacità, sulla forza e sull’abilità del confidare nel proprio corpo, sfidando la propria percezione di essere inadeguate. Cinque donne di Adelaide, indipendentemente dalla loro forma fisica, decidono di prepararsi a correre la Maratona di New York.





Domenica alle 20.30 su SBS – Costa Concordia: Why She Sank





La Costa Concordia era una delle navi da crociera più grandi e più lussuose mai costruite. Non lontano dall’isola del Giglio il 13 gennaio 2012 si scontrò con una roccia che la fece affondare. Francesco Schettino era a capo della nave che trasportava oltre 4000 persone tra passeggeri e personale.





Lunedì alle 17.40 su SBS World Movies – Kim Ji-young: Born 1982





Basato sul romanzo pubblicato nel 2016 da Choo Nam-joo, il film racconta la storia di una trentenne che lotta contro la discriminazione di genere in ogni fase della sua vita. Un grande successo di pubblico e di critica in Corea del Sud.





Martedì alle 19.30 su SBS Food – Taste Of Italy





Nisha Katona si imbarca per un viaggio attraverso l’Italia e i suoi tesori culinari nascosti. A Campobasso assaggia ricette antiche, tra cui la pampanella, una specialità a base di carne di maiale con aglio e peperoncino.





Mercoledì alle 21.30 su NITV – 20 Feet From Stardom





Il titolo suggerisce come a volte la fama sia poco distante e il film racconta la storia delle coriste Darlene Love, Merry Clayton e altri che hanno contribuito alla creazione di successi internazionali, rimanendo in seconda fila. Il film diretto da Morgan Neville vinse l’Oscar come miglior documentario nel 2014.





Giovedì alle 23.05 su SBS – Gomorrah





SBS continua a proporre la serie italiana che si ispira al bestseller di Roberto Saviano. Tutte e cinque le stagioni della serie sono disponibili gratuitamente in streaming su SBS on Demand.





Vi auguriamo una piacevole settimana in compagnia dei programmi televisivi dei canali SBS. Buona visione!





Ascolta i nostri consigli per la settimana televisiva di SBS

LISTEN TO Le cinque stagioni di Gomorra - La Serie sono su SBS on Demand SBS Italian 06/01/2022 08:52 Play

