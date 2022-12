Le nuove leve del calcio australiano, in attesa dei Mondiali femminili

A partecipare, su invito, erano circa 250 ragazzi e ragazze promettenti che hanno avuto l'opportunità di allenarsi con 14 coach di 10 club europei.





Tra gli ospiti internazionali presenti per questo programma c’era anche Lorenzo Forneris, technical manager della Parma Academy, che ha condiviso al microfono di SBS Italian le sue impressioni sul livello dei ragazzi con cui ha avuto l’opportunità di lavorare nelle ultime due settimane a Sydney e a Melbourne.



Giulio Galiero, allenatore di Football Victoria, e Lorenzo Forneris ritratti a bordo campo a Thornbury. Credit: Magica Fossati (SBS Italian) "Lavorare coi ragazzi è stato bello, ho potuto constatare come il calcio qui stia crescendo", commenta Lorenzo, che spiega: "durante questa settimana ho condiviso la metodologia di allenamento del Parma Calcio".





"Abbiamo avuto due grandi giocatori come Grella e Bresciano che hanno giocato per il nostro club e attualmente c'è Circati, da Perth, che gioca in prima squadra, quindi siamo legati con il territorio australiano", aggiunge.





Forneris ha soprattutto allenato i ragazzi, ma ha potuto osservare da vicino quanto siano brave le ragazze: "il calcio femminile australiano per noi può essere solo d'esempio per come sono coinvolte le ragazze, senza pressioni ma per il divertimento di essere in campo".





Il calcio femminile è in crescita qui in Australia, grazie anche ai successi delle Matildas, e sicuramente la sua popolarità non potrà che crescere con l’imminente Mondiale, che nel 2023 si disputerà in Australia e Nuova Zelanda (dal 20 luglio al 20 agosto).



Dai nostri archivi: Sara Gama, la capitana della Nazionale che prende a calcio i pregiudizi SBS Italian 07/03/2019 24:24 Play

Chiara, quattordici anni, ha partecipato al Football Victoria International Showcase.





"Gioco da quando avevo quattro anni" racconta con uno spiccato accento toscano, "perché i miei fratelli ci giocavano e il mio babbo mi ha coinvolta".





"Sono molto competitiva e mi piace tutto del calcio", aggiunge, "vorrei andare alla Fiorentina".





Sua mamma Cecilia sostiene in pieno la sua passione, e spiega che il fatto di aver vissuto in Italia in passato ha senz'altro inciso su quanto tutti i suoi figli si siano interessati al calcio fin da piccoli.





Tra le calciatrici in erba al John Cain Memorial Park c’era anche Olivia, un’altra tredicenne italoaustraliana, accompagnata da sua madre, Rita, che racconta una storia simile: "lei ha tre fratelli più grandi e giocano tutti a calcio".



Cecilia e la figlia Chiara, che ha iniziato a giocare anche grazie ai fratelli. Credit: Magica Fossati (SBS Italian) "Olivia vorrebbe giocare per le Matildas", aggiunge Rita, "andremo sicuramente a vedere le partite dei Mondiali femminili".





Anche Sandra, madre di Astrid, supporta in pieno la passione della figlia, nonostante gli allenamenti e le partite impongano un impegno notevole anche per i genitori.





Astrid ha iniziato a giocare a sette anni insieme alle amiche e agli amici, nonostante la famiglia non fosse particolarmente appassionata di calcio.





"La sua vita è il calcio (...) ci mette l'anima nello sport", dice Sandra, che è italoaustraliana.





"È un bello sport di squadra", commenta Astrid, che ammette di essere molto competitiva e di sognare di poter giocare per una squadra italiana in futuro, possibilmente per la Roma di cui è tifosa.





Nel frattempo tutte le ragazze sono concordi nel dire che i Mondiali del 2023 in Australia e Nuova Zelanda saranno un'occasione imperdibile.





Per ascoltare il servizio completo cliccate sul tasto 'play' in alto.



Ascolta anche: Di padre in figlio: l'italo-australiano Alessandro Circati a Parma 25 anni dopo il padre Gianfranco SBS Italian 28/01/2022 21:04 Play

Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.