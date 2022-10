L'happy place di Elena: un tuffo nella baia di Melbourne

Per happy place si intende un luogo o un'attività che ci fanno stare bene. Ogni persona ha il proprio, che talvolta cambia nel tempo.





Per Elena Pirovano, italiana che vive a Melbourne, negli ultimi anni questo 'spazio felice' è rappresentato dalle sue nuotate in mare, anche quando le temperature invernali rendono questi tuffi un'esperienza letteralmente da brivido!





"È tutto successo nel 2020, nel bel mezzo delle restrizioni per la pandemia", racconta Elena al microfono di SBS Italian, "ad ottobre 2020 un'amica mi ha invitata ad andare con lei e un altro gruppo di donne a fare un tuffo nelle acque gelide della baia di Melbourne".





"Questo invito è arrivato quando tutti eravamo in forte difficoltà, perché le restrizioni avevano portato un lockdown dopo l'altro, e mi sono subito sentita parte di un gruppo".





Il gruppo era nato nell'agosto 2020 dall'iniziativa di due amiche, che si sono messe d'accordo per andare insieme a tuffarsi nell'oceano.



La temperatura dell'acqua tra luglio e settembre si aggira intorno ai 9-10 gradi Elena Pirovano

"Loro raccontano che questa esperienza è durata due minuti, l'acqua era troppo fredda e sono uscite congelate, ma una terza persona che conoscevano passava di lì e si è aggregata, e da lì in poi il gruppo si è allargato sempre di più".





Il primo impatto con l'acqua fredda può essere uno shock, ammette Elena.





"La prima reazione che io ho è di nuotare subito... Dopo il primo minuto, i primi due minuti, nonostante le estremità del tuo corpo siano congelate, percepisci una sensazione di benessere diffuso e libertà".





Il gruppo, che si è ribattezzato Jellyfish (meduse), si è ingrandito ma è rimasto informale, e non ha un'impronta agonistica.



Immergersi nell'acqua fredda con un gruppo di amiche è un'esperienza che Elena ha imparato ad amare. Credit: Jellyfish archive "Il gruppo è diventato per me una specie di supporto per la salute mentale", spiega Elena, inizialmente durante la pandemia e i periodi di isolamento dei lockdown ma anche tuttora.





"Per me è diventato un momento di condivisione", aggiunge, "si sono sviluppate anche belle amicizie, ho ritrovato amiche che avevo perso di vista e sviluppato rapporti di amicizia con persone che probabilmente non avrei avuto occasione di incontrare in altri contesti".





"È un sistema molto semplice: se hai voglia di andare a nuotare metti un piccolo messaggio nella chat e dici 'avrei intenzione di andare oggi, qualcuno vuole venire con me?', e la maggior parte delle volte trovi un'altra persona, magari qualcuna con cui hai nuotato prima o magari una persona che incontri per la prima volta".



È un gruppo molto aperto, molto flessibile e molto accogliente Elena Pirovano

"Mettersi in costume da bagno è anche un po' esporsi", sottolinea Elena, ma all'interno del gruppo nessuna si sente a disagio, ognuna si veste come vuole, in bikini, costume intero o in muta, e c'è spazio per tutti i livelli di abilità nel nuoto e tutte le età.





In genere prevale sempre "un clima di supporto e di aiuto reciproco", aggiunge Elena, un clima che dà spazio a tutte le donne che partecipano, che sono ormai quasi trecento.





"Abbiamo anche un anniversario ufficiale, ogni agosto ci troviamo per una nuotata per festeggiare tutte insieme", ricorda.





"È un bel momento per me, per combinare due passioni: quella per l'acqua con la possibilità di incontrare nuove amicizie, nuove persone con cui mi trovo molto a mio agio".



