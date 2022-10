L'"happy place" di Rossella: la corsa

Per happy place si intende un luogo o un'attività che ci fanno stare bene. Ogni persona ha il proprio, che talvolta cambia anche nel tempo, e per la cantante Rossella Fanelli negli ultimi mesi questo 'spazio felice' è rappresentato dalla corsa.





"Ho iniziato cinque mesi fa, ad aprile del 2022" racconta Rossella Fanelli "dopo aver letto il libro Atomic Habits ".



Un mix di eventi mi hanno portata a scegliere la corsa per cercare di star bene Rossella Fanelli

Advertisement

"Ho sempre pensato che lo sport non fosse fatto per me", confessa Rossella, che dopo due anni di meditazione ha deciso però che fare esercizio fisico sarebbe stato utile anche per coltivare un maggior benessere mentale.





Rossella ha iniziato molto gradualmente, alternando un minuto di corsa a un minuto di camminata, determinata a perseverare nonostante all'inizio le mancassero muscoli e fiato.





Rossella al traguardo. Credit: courtesy of Rossella Fanelli "Quello che mi ha aiutato è stato sentirmi una persona più forte", racconta "superare i tuoi limiti a livello mentale ti dà più fiducia in te stessa".





Quando l'allenamento ha cominciato a dare i suoi frutti Rossella si è posta l'obiettivo di partecipare alla Bridge Run di 10 Km di Sydney.





"Mi sono detta: mi sa che ho bisogno di un obiettivo", ricorda, "e l'obiettivo mi ha aiutato a continuare a correre".





La corsa la descrive come "un mix di dolore e gioia assoluta".





"I primi tre chilometri sono volati, la manifestazione ti dà una carica incredibile, poi dal quarto ho cominciato a pensare 'come farò?'", spiega ridendo.





"Mi sono sempre allenata da sola", aggiunge, ma sottolinea che avere un compagno di corsa durante la Bridge Run è stato fondamentale.



Rossella e Andrea Comastri, compagno di corsa. Credit: courtesy of Rossella Fanelli Rossella spiega che correre insieme ad Andrea Comastri, ultramaratoneta italoaustraliano che l'ha spronata durante il percorso, è stato un grande aiuto.





Dopo aver raggiunto questo traguardo Rossella non ha appeso le scarpe da corsa al chiodo: "il risultato migliore è quello sulla mente: oggi ad esempio mi sono svegliata con un po' di ansietta, sono andata a correre ed è stato come se i pensieri volassero via".





A chi volesse provare a correre Rossella, che ammette scherzosamente di essere stata una ' couch potato ', consiglia di essere graduali: "andate con calma, ascoltate voi stessi e non ponetevi grandissimi obiettivi (...) nessuno vi mette fretta".





I lettori in cerca di supporto per la salute mentale possono contattare Lifeline al 13 11 14 o Beyond Blue al 1300 22 4636.





Embrace Multicultural Mental Health supporta le organizzazioni a fornire servizi di salute mentale culturalmente appropriati.





Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.