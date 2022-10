"L'insegnamento online, una rivoluzione per tutti"

"Da classe a squadra" è il titolo di un intervento online organizzato dal Co.As.It di Melbourne che Angela Viora- artista perfomativa, ricercatrice e docente presso la Monash University di Melbourne per il programma di lingue e culture europee in Italian Studies- presenta il 27 ottobre, a partire dalle 17.30.





La XXII edizione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo quest'anno è dedicata ai giovani. Al titolo dell'iniziativa, "Come scusa? Non ti followo", Angela Viora risponde: "e perché i nostri studenti dovrebbero essere interessarti a ciò che insegnamo?".





In particolare, quando si tratta di insegnamento online "intrattenere gli studenti in un modo tale per cui loro siano davvero interessati ad imparare (...) è sempre più difficile per noi insegnanti", ammette la docente ma invita anche a non scoraggiarsi, provando a dare risposte e suggerimenti creativi.





"Intrattenere gli studenti e catturare la loro attenzione" è stata una delle cose più difficili dell'insegnamento online racconta Viora, visto che a causa della pandemia non ha potuto incontrare i suoi studenti in presenza per oltre un anno.





La difficoltà maggiore è stata costruire un bond, un legame, che è la prima cosa da creare in classe per far si che non ci sia un apprendimento passivo ma attivo. Angel Viora

Angela Viora ha fatto ricerca sulla performace art focalizzandosi sul "corpo come strumento di comunicazione", spiega l'artista che ha implementato le sue conoscenze ed esperienze artistiche nell'insegnamento online.





Nella teoria, e anche nella pratica, di Angela Viora il corpo diventa quindi il principale strumento di comunicazione ed è riportandolo al centro che ha scoperto come rendere l'isegnameto online una pratica meno passiva.





Quello che manca nell'online secondo me è il corpo, condividere lo spazio fisico dello spazio insieme. Angela Viora





"Ripartiamo allora quindi dal corpo" suggerisce Angela Viora, "ma come fare quando siamo online e ognuno a casa propria?".





Per ascoltare la risposta di Viora e partecipare all'evento il 27 ottobre è possibile prenotarsi attraverso il sito www.coasit.com.au .





L'intervento sarà in italiano ma ci saranno anche delle slides in inglese per facilitare la comprensione ai partecipanti con diversi livelli di italiano.





