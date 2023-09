L'Ora, la nuova serie italiana disponibile gratuitamente su SBS On Demand

Venerdì alle 16.00 su SBS Food – David Rocco’s Dolce Napoli



Lo chef canadese David Rocco oggi visita Caserta, dove si producono alcune tra le migliori mozzarelle di bufala al mondo. David visita un caseificio con la guida locale Rosanna, follemente innamorata di questo prodotto italiano conosciuto in tutto il mondo.





Sabato alle 20.30 su SBS Viceland – The Nine Lives Of Ozzy Osbourne



Il documentario segue il leggendario Ozzy Osborne dalla sua infanzia modesta, attraverso il carcere, fino alla guida dei Black Sabbath e alla sua carriera solistica. Ora, da settantenne, Ozzy riflette sulla sua vita straordinaria, i suoi successi, i suoi fallimenti e la sua capacità unica di reinventarsi e rinascere.





Domenica alle 21.00 su SBS – America After 9/11



Come sono cambiati gli Stati Uniti dopo l’attacco alle Torri Gemelle, in questi 21 anni che hanno visto avvicendarsi quattro presidenti? Dal celebre programma della PBS Frontline arriva questo documentario firmato da Michael Kirk che racconta le devastanti conseguenze dell’11 settembre nel Paese.





Lunedì alle 12.00 su SBS Viceland – Ghosthunter



Un viaggio bizzarro, emotivo, a tratti divertente quello di un vero cacciatore di fantasmi a Sydney, che da oltre vent’anni cerca il padre scomparso. Un film che dimostra come a volte i fantasmi più spaventosi sono quelli che ci portiamo dentro.





Lunedì alle 17.50 su SBS World Movies – Vai



Un film creato da nove registe originarie delle isole del Pacifico e girato in sette diverse nazioni: Fiji, Tonga, Samoa, le Isole Cook, le Isole Salomone, Niue e la Nuova Zelanda. La storia è quella di Vai e della sua lotta per l’emancipazione da donna del Pacifico. “Vai” in tutte le lingue di queste nazioni significa “acqua”.





Mercoledì alle 10.45 su SBS World Movies – As You Want Me



Una commedia italiana che affrontava temi di genere 25 anni fa, Come mi vuoi racconta la storia del poliziotto romano Pasquale che, durante un raid, incontra Desideria, una prostituta trans che conosce dall’infanzia. Pasquale sta per sposarsi, ma a poco a poco si accorge che si sta innamorando di Desideria. Tra i protagonisti di questo film del 1997 troviamo Vincent Cassel, Monica Bellucci ed Enrico Lo Verso.





Giovedì alle 21.30 su SBS World Movies – Philadelphia



Andrew Beckett è un giovane avvocato di Philadelphia malato di AIDS, che mantiene il segreto sulla sua omosessualità. Licenziato ingiustamente dallo studio in cui lavora, Andrew inizia una battaglia per i suoi diritti. Un Tom Hanks da Oscar in questo film diretto da Jonathan Demme e con canzoni memorabili di Neil Young e Bruce Springsteen.





Solo online su SBS On Demand – L’Ora



Arriva anche in Australia la serie appena trasmessa in Italia da Canale 5 dedicata alla storia di alcuni giornalisti che lottano contro la mafia, alla fine degli anni Cinquanta del Novecento, con l’unica arma a loro disposizione: le parole. 10 puntate disponibili in streaming gratuito su SBS On Demand per la serie che vede come protagonista Claudio Santamaria nel ruolo del giornalista Antonio Nicastro che, da Roma, si trasferisce a Palermo per dirigere L’Ora .





Vi auguriamo una piacevole settimana in compagnia dei programmi televisivi dei canali SBS. Buona visione!







