Mafia, ricette, bellezza, tartufi e molto di più su SBS TV

Sabato alle 11.30 su SBS Food – World’s Most Expensive Foods





Tra i prodotti culinari più costosi e ricercati ci sono i tartufi, in particolare quelli che vengono venduti all'asta del tartufo bianco di Alba, in Piemonte. Per la popolazione non è soltanto un importante appuntamento che attira compratori internazionali, in particolare dall’Asia, ma è un evento critico per l’economia della cittadina piemontese. Il documentario traccia il percorso del tartufo dalla sua scoperta alla vendita all'asta. Source: Threesixzero Productions. Sabato alle 21.30 su World Movies – Holding the Man





Il film racconta la storia d’amore nata negli anni '70, e durata 15 anni, tra l'aspirante attore Timothy Conigrave e il promettente giocatore di Football John Caleo che studiano allo Xavier College di Melbourne, un istituto privato cattolico. Tra i due nasce un profondo legame d'amore che genera scandalo tra i compagni di scuola, gli insegnanti e le rispettive famiglie. Timothy e John scopriranno di essere sieropositivi e resteranno legati anche nella malattia, pur sapendo che il destino potrebbe separarli per sempre. Girato a Melbourne, Sydney e nell’isola di Lipari, il film è basato sulla vera storia di Timothy Conigrave, che ha ispirato anche un’opera teatrale di grande successo in Australia. Ryan Corr e Craig Stott in Holding the Man. Source: Goalpost Pictures. Domenica alle 11.25 su World Movies – The Mafia Kills Only in Summer





La Mafia uccide solo d’estate è una commedia drammatica che racconta la sanguinosa attività criminale di Cosa nostra a Palermo tra gli anni '70 all’inizio degli anni '90, ai tempi di Salvatore Riina e Vito Ciancimino. Il film segue la vita di Arturo dall’infanzia alla maturità e l’influenza che Cosa nostra ha sulla vita quotidiana della sua famiglia, della sua comunità e sulla sua storia d’amore con Flora, la sua vicina e compagna di classe. Interpreti principali sono Pif (Pierfrancesco Diliberto), Cristiana Capotondi, Claudio Gioè e Ninni Bruschetta. Pif e Cristiana Capotondi in "La Mafia uccide solo d'estate. Source: Palace Films. Domenica alle 13.15 su NITV - Serie A femminile





Domenica alle 20.30 su SBS Food – Rick Stein’s Mediterranean Escapes





Rick prosegue il suo viaggio culinario in Sicilia e a Catania visita il ricco mercato del pesce. Raggiunge poi la Puglia dove va alla ricerca dei piatti tipici e centenari della cucina povera scoprendo un contorno di piselli, cipolle e prosciutto e una ricetta a base di salsicce con semi di finocchio.





Lunedì alle 17.30 su World Movies – The Perfect Candidate





È la storia di una giovane dottoressa di origine araba che decide di candidarsi alle elezioni locali ma deve scontrarsi sia con la resistenza dei concittadini, che con quella della sua famiglia che non accetta di buon grado la sua decisione di essere la candidata donna della loro città. Il film fu in concorso per il Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia 2019. Mila Al Zahrani in una scena del film The Perfect Candidate. Source: Music Box Films. Martedì alle 20.30 su Vice Land – Subjects of Desire





Subjects of desire esplora la trasformazione culturale del concetto estetico di bellezza delle donne di colore nordamericane e di come vengono ritratte dai media. Alcuni ritengono che i tratti del fisico femminile di una donna di colore siano molto più attraenti di quelli di una donna bianca, altri invece ritengono che una donna bianca sarebbe molto più bella se avesse alcune caratteristiche estetiche della donna di colore. S ubjects of Desire è un documentario culturalmente significativo e provocatorio che analizza la interpretazione di razza e il potere che si nasconde dietro la bellezza. Una scena di Subjects of desire. Source: Hungry Eyes Media. Mercoledì alle 19.30 su SBS HD – Michael Mosley’s Health Intervention





Michael esamina come il lockdown per il COVID-19 ha influito sulla salute dei suoi volontari e, in base ai risultati, crea una dieta speciale per loro.





Giovedì alle 19.30 su NITV – Going Places with Ernie Dingo





In questo episodio Ernie ci fa scoprire i segreti nascosti della cittadina di Ceduna, in Sud Australia. Conosceremo Felicity che pilota aerei, Peter che ha la passione del football australiano e Perry che vive per la pesca. Ceduna si trova a quasi 800 chilometri a nord est di Adelaide, ha poco più di duemila abitanti e nella lingua del popolo Wirangu significa il posto dove “fermarsi a riposare”.





Venerdì alle 13.05 su SBS Food – Lidia’s Italy





Questa settimana Lidia ci porta nelle Marche, una delle mete pressoché inesplorate e meno frequentate dai turisti. Nei villaggi delle montagne marchigiane Lidia scopre alcuni dei più saporiti formaggi locali.





Vi ricordiamo inoltre che ogni mattina alle 07.30 su SBS HD va in onda in differita il TG1 della Rai.





Infine, in Australia potete rivedere il vostro programma preferito o recuperare quello che avete perso visitando SBS On Demand.





Buova visione!





