“Malato”, il fortunato esordio di Lepre

Classe ’78, Lepre (al secolo Lorenzo Lemme), è un cantante, batterista, percussionista e rumorista romano.





“Fare un album a questa età è stata un’esigenza, come del resto è sempre stato per me. Quando ho sentito il bisogno di fare qualcosa nella musica l’ho fatto".



"Dopo tanti anni di lavoro in band, nelle quali ho anche scritto, cantato, suonato, ho voluto scrivere più in solitudine e avventurarmi nel cantautorato. È una forma un po’ diversa, ma la sostanza è la stessa”.





“A me piace essere un po’ originale, ma anche utilizzare parole ed espressioni che abbiano significati diversi. Per questo ho scelto Malato come titolo, perché è una parola controversa, se vogliamo".



Credit: Eliana Giaccheri "Ci sono molti tabù sulla malattia, in generale. Ma in realtà la malattia è quasi sempre solo una fase temporanea, e per di più a volte è qualcosa di positivo, mi viene in mente la classica febbre in adolescenza che ti aiuta a crescere".





"L’importante è come si affronta il dolore, questo è l’aspetto che mi interessava esaminare. In fondo fa parte del nostro percorso, prima o poi tocca a tutti, è semplicemente il modo di affrontarla che cambia in ognuno di noi”.



“La storia di Mio marito , il singolo che ha lanciato l’album, è molto particolare. Una volta sono stato arrestato per un fraintendimento, e ho passato una notte in cella, in isolamento".





"Potevo fare solo una telefonata, e ho chiamato quella che all’epoca era la mia compagna. Questa cosa mi ha fatto riflettere il fatto di aver chiamato lei e non magari un avvocato o qualsiasi altra persona, e mi ha fatto capire che dovevo sfruttare questa cosa, dovevo andarci a fondo".



Credit: courtesy of "Non avevo bisogno di un avvocato ma di una persona di cui mi fidavo veramente. Lì è nata l’idea di sposarci, per esserci sempre l’uno per l’altra".





"Al di là di questo, però, mio marito sono io, nel senso che per quanto gli altri possano aiutarci siamo sempre noi a doverci prendere cura di noi stessi".





"In più mi piaceva l’idea che un uomo cantasse una canzone intitolata “Mio Marito”, perché trovo aberrante il concetto di matrimonio esclusivamente tra uomo e donna”.



Credit: Eliana Giaccheri