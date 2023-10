Marco Lucchi, voce di SBS Italian dal 1994

"[Rispetto al '94 ho] un po' di capelli in meno, un po' di chili in più, qualche ruga, e molta esperienza", ci ha detto ridendo Marco Lucchi.





Da giovedì 19 novembre, dopo 26 anni di onorata carriera a SBS Radio, Marco "appende il microfono" al chiodo, almeno per un po'.





Dagli studi di Sydney ha ricordato la sua lunga carriera con l'emittente pubblica australiana, durante la quale ha informato e intrattenuto la comunità italiana d'Australia.

Tra gli highlights ha citato "i Mondiali del 2006, durante i quali ero proprio qui, nello studio 10, a commentare in diretta la partita dell'Italia che, come sappiamo, ai rigori superò la Francia e si aggiudicò i Mondiali. Quel ricordo ce l'ho per sempre".





Ma Marco Lucchi, oltre a presentare innumerevoli programmi e giornali radio, è anche diventato cittadino australiano durante una diretta radiofonica.

READ MORE Luisa Perugini e Marco Lucchi diventano cittadini australiani in onda nel 1996

"Io stavo in maglietta, non in giacca e cravatta, quindi c'è questa foto in cui ci sono i colleghi vestiti discretamente e io da... assassino", spiega ridendo.





Il suo debutto radiofonico non avvenne in Australia ma in Italia, dopo un esordio come giornalista musicale nel 1979. All'inizio degli anni '90 si trasferì Down Under, prima a Melbourne e poi a Sydney.





Nell'immediato futuro Marco conta di riposarsi (anzi: "dormire per un mese"), per riprendersi da anni di levatacce, e soprattutto di dedicarsi alla sua altra passione: la musica.





Marco è già chitarrista, e vuole darsi ora alla liuteria.





Inutile dire che Marco Lucchi, voce storica di SBS Italian, ci mancherà, ma speriamo che mantenga la parola e torni spesso a trovarci, anche in onda. SBS Italian online team meeting to say ciao (for now) to Marco Source: SBS Italian Le persone in Australia devono stare ad almeno 1,5 metri di distanza dagli altri. Controllate le restrizioni del vostro stato per verificare i limiti imposti sugli assembramenti.





Se avete sintomi da raffreddore o influenza, state a casa e richiedete di sottoporvi ad un test chiamando telefonicamente il vostro medico, oppure contattate la hotline nazionale per le informazioni sul Coronavirus al numero 1800 020 080.





Notizie e informazioni sono disponibili in 63 lingue all'indirizzo www.sbs.com.au/coronavirus .