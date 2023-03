Modena City Ramblers, la forza delle radici

In questo nuovo episodio di Parlando di Musica, Lorenzo Santangelo ripercorre la storia di uno dei gruppi più iconici della musica italiana, i Modena City Ramblers, insieme a Francesco “Fry” Moneti, storico membro della band.





Ai microfoni di SBS Italian il musicista racconta passato e presente di un progetto musicale particolare, che da oltre trent’anni fa il pieno di affetto in Italia e nel mondo.



“Mi ritengo un miracolato a far parte di questa band. Di musicisti in gamba ce ne sono tanti, ma catapultarsi in un progetto nato da poco (io sono entrato nel ’95) e che poi va avanti così tanto tempo… non so in quanti lo possano dire".





"Ci sono tante band che durano 4 o 5 anni, più raramente 10, e pensare che noi siamo qua dopo 32 anni dal giorno della formazione ha qualcosa di magico, per altro per un gruppo che non ha mai cercato il successo e che ha iniziato senza grosse velleità, se non quelle di suonare davanti a un pubblico di amici”.



Francesco Moneti è nato ad Arezzo nel 1969 “Quando hai ben presente chi sei, da dove vieni e dove vuoi arrivare, le critiche le ascolti, è giusto ascoltare non solamente chi ti incensa, a volte è capitato che una critica ci abbia fatto aprire gli occhi su qualcosa".





"Quello che ho capito da tanti anni è che quello che fai verrà sempre apprezzato da qualcuno e meno da qualcun altro".





"Ti devi un po’ schermare, devi cercare di capire cosa è importante per te e per i tuoi compagni, per lo zoccolo duro della gente che ti segue ma lasciare nell’armatura un piccolo buco dove far entrare altre idee e che ti permetta di mettere bene a fuoco”.



Potrebbe interessarti anche 40 anni di Africa Unite no, Non è fortuna SBS Italian 23/04/2022 20:59 Play

“Dopo tanti anni è un orgoglio essere diventati un riferimento. Molto spesso per descrivere il tipo di musica che fa una band si dice “è un genere alla Modena City Ramblers”, e tu capisci di cosa si sta parlando. Questo vuol dire essere una piccola icona, con la i minuscola ovviamente".





"È un po’ quando si dice: “suona alla maniera di Carlos Santana” o “suona alla maniera dei Deep Purple”, succede anche con noi, nel nostro piccolo. Non abbiamo mai pensato di cambiare il sound e l’approccio, però abbiamo a volte abbracciato delle sonorità un po’ diverse”.



Francesco Moneti Ascolta SBS Italian ogni giorno, dalle 8am alle 10am.