Mutui e tassi d'interesse: come sta l'Australia?

All’interno del nostro spazio settimanale dedicato al mondo della finanza, l’economista e docente presso la UNSW di Canberra Massimiliano Tani ha analizzato gli ultimi eventi.





Innanzitutto, Tani ha passato in rassegna ai microfoni di SBS Italian la situazione legata ai tassi di interesse, che la Banca Centrale federale ha recentemente deciso di non aumentare.





Secondo Tani, la Federal Reserve avrebbe deciso di non aumentare i tassi di interesse perché ritiene “ci siano ancora troppi soldi in giro che vanno redistribuiti all’interno del sistema economico australiano.”

La Banca Centrale però per Tani “è un po’ come il maestro a scuola, che ci dice cosa fare ma che poi non controlla in modo capillare”. Questo per dire che le banche commerciali hanno già iniziato a rialzare i tassi, “indipendentemente dalle decisioni della RBA”.





Rimanendo in ambito australiano, il professor Tani ha poi analizzato la recente promessa elettorale del partito liberale di continuare ad aiutare coloro i quali vogliono acquistare la prima abitazione senza avere abbastanza risparmi da evitare la cosiddetta Lenders Mortgage Insurance .





In altre parole, con questo sistema 50mila nuovi acquirenti potrebbero acquistare una casa possedendo contanti per il 5% del valore dell’immobile. Sarebbe infatti il governo a garantire per il restante 15%, evitando spese aggiuntive che al momento sono previste per chi compra una casa senza possedere risparmi per almeno il 20% del valore.





Tani crede però che questo aiuto sia “solamente temporaneo”, e che il problema sia legato ai costi esorbitanti delle proprietà in alcune zone d’Australia.





A detta dell’economista, il “sistema di interessi politici” sarebbe una delle cause principali di questa lievitazione dei prezzi, ed in quest’ottica vedrebbe come utile la paventata -dall’indipendente Nick Xenophon- istituzione di una Royal Commission per andare a fondo del problema.





Infine, Tani ha analizzato “la botta sulla testa” ricevuto dal rublo russo, che subito dopo l’inizio del conflitto in Ucraina era crollato rovinosamente, salvo poi riprendersi con quasi altrettanta celerità.





La Russia, sostiene Tani, “ha alzato i tassi di interesse al 20%” e ha deciso di ricevere pagamenti internazionali esclusivamente in rubli. Inoltre, l’agganciamento del valore del rublo a quello dell’oro, di cui la Russia dispone in grandi quantità.





Questi stratagemmi, secondo Tani, hanno contribuito a riportare rapidamente il rublo a valori anche più elevati di prima delle sanzioni.





