NAIDOC Week, su SBS comincia la prima miniserie gialla dal cuore dell'Australia

Venerdì alle 23.50 su SBS – LIVE Tour De France 2022: Stage 1





Prima tappa della Grande Boucle che quest’anno emozionerà gli appassionati di ciclismo sugli schermi di SBS. Si parte da Copenhagen in una tappa a cronometro individuale, poco più di 13 chilometri per iniziare la corsa che culminerà il 24 luglio agli Champs Elyseées di Parigi.





Sabato alle 19.00 su NITV – NAIDOC Awards 2022





Dal 3 al 10 luglio l’Australia celebra con NAIDOC Week la storia, la cultura e i successi dei popoli aborigeni e delle Isole dello Stretto di Torres. La serata trasmessa in diretta da Melbourne è uno dei suoi culmini, con i premi assegnati a chi si è particolarmente distinto nelle aree più diverse tra gli esponenti delle First Nations.





Domenica alle 11.20 su SBS World Movies – The Special Relationship





Il rapporto speciale a cui è dedicato questo film è quello tra l’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton e l’ex primo ministro britannico Tony Blair. Il film è il terzo scritto da Peter Morgan a raccontare la carriera del premier laburista, dopo The Deal e The Queen. Nei ruoli principali troviamo Dennis Quaid e Martin Sheen.





Domenica alle 18.10 su SBS World Movies – A Raisin In The Sun





La famiglia Youngers discute sul da farsi con la somma di 10.000 dollari che riceve in eredità e le opinioni sono diverse. C’è chi vuole investire e chi vuole comprare una casa più grande in cui vivere assieme. Il classico del 1961 vede interpretazioni memorabili, tra cui quelle di Sidney Poitier, Claudia McNeil e Ruby Dee.





Domenica alle 19.30 su SBS – Napoleon: In The Name Of Art





Il documentario ricorda nel 200esimo anniversario della morte di Napoleone il suo complesso rapporto con l’arte e la cultura. In questo viaggio ci accompagna il celebre attore Jeremy Irons. La produzione è italiana e la regia è di Giovanni Piscaglia.





Lunedì alle 18.15 su SBS World Movies – The Band’s Visit





Una banda della polizia egiziana è stata invitata in Israele per suonare all’inaugurazione di un centro culturale arabo, ma poi si perde in mezzo al nulla. Soli, senza soldi e ancora con le loro divise azzurre addosso. Il film ha vinto tre premi al Festival di Cannes del 2007.





Lunedì alle 20.30 su SBS e NITV – True Colours





Arriva la prima miniserie prodotta in collaborazione da SBS e NITV. Una serie in inglese e lingua Arrernte che parte come inchiesta su un incidente automobilistico e presto diventa caccia ad un assassino, e che esplora la cultura e la vita di una comunità aborigena in modo del tutto inedito.





Martedì alle 21.35 su SBS World Movies – Jasper Jones





Nel bel mezzo di una notte della bollente estate del 1969 Charlie viene svegliato all’improvviso da un uomo alla sua finestra. Si tratta di Jasper Jones, un emarginato che lo accompagnerà nella foresta per mostrargli qualcosa che cambierà la sua vita e quella dell’intera comunità.





Giovedì alle 20.00 su NITV – Off Country





In questa serie documentaria possiamo seguire sette studenti aborigeni in un anno trascorso alla prestigiosa Geelong Grammar School. Che cosa vuol dire essere giovani e aborigeni nell’Australia di oggi? In questa serie le risposte arrivano interamente dai protagonisti, tra la loro vita al collegio e quella nella loro comunità di origine.





Vi auguriamo una piacevole settimana in compagnia dei programmi televisivi dei canali SBS. Buona visione!





Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.