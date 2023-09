"Non mi lasciare" con Vittoria Puccini ora su SBS On Demand

Sabato alle 19.30 su SBS World Movies – Almost Famous





Ambientato nel 1973, un periodo chiave nella storia del rock and roll, il film segue il quindicenne William Miller, grande appassionato di musica, che viene assunto dalla rivista Rolling Stone per seguire la tournée di una band emergente, gli Stillwater. Il film diretto da Cameron Crowe ed interpretato da Kate Hudson, Billy Crudup, Frances McDormand e Patrick Fugit, vinse l’Oscar per la miglior sceneggiatura originale nel 2001.





Domenica alle 18.00 su SBS World Movies – The Tree Of Life





Nel film si racconta lo sviluppo di un undicenne, dalle prime esperienze felici con la mamma all’introduzione che il padre gli offre sulle sfide riservate dalla vita. Fu il grande ritorno dell’elusivo cineasta statunitense Terrence Malick e vede tra i protagonisti Brad Pitt e Jessica Chastain.





Domenica alle 19.40 su NITV – The Indian Pacific





Esempio di Slow TV, quel genere rilassante e quasi privo di dialoghi o musica che sfugge ai ritmi della televisione, questo documentario SBS ci porta a bordo di uno dei leggendari treni a lunga percorrenza dell’Australia. Come suggerisce il nome, il viaggio collega due oceani, da Perth a Sydney.





Domenica alle 21.20 su SBS Viceland – Ascension





Un documentario in tre parti che racconta il sogno della scalata sociale in Cina: dai lavoratori in fabbrica, alla classe media fino alle élite edonistiche viene costruito un ritratto divertente e arguto del capitalismo che prospera in uno stato comunista. Il diretto da Jessica Kingdon ha ricevuto una nomination come miglior film documentario agli Oscar di quest’anno.





Martedì alle 09.05 su SBS Food – David Rocco’s Dolce Homemade





Lo chef David Rocco e la sua ospite Isabelle Loiacono ricreano delle ricette tramandate nella famiglia di Isabelle, utilizzando gli utensili che la nonna portò con sé negli anni Quaranta del Novecento, quando emigrò dalla Sicilia verso il Canada.





Mercoledì alle 21.25 su NITV – She Shears





Il documentario neozelandese segue cinque donne specializzate nella tosatura delle pecore nel loro percorso verso i "Golden Shears", i mondiali della tosatura. Tra panorami meravigliosi e il carisma delle protagoniste, l’intrattenimento è assicurato.





Solo online su SBS On Demand – Don’t Leave Me





Non mi lasciare è il titolo originale di questa produzione girata in gran parte a Venezia, che ha tra i suoi autori Leonardo Fasoli e Maddalena Ravaglia, gli stessi di Gomorra . Vittoria Puccini interpreta la detective Elena Zonin che rientra nella sua Venezia dopo vent’anni a Roma per affrontare un difficile caso legato alla morte di un bambino, Gilberto, ritrovato nei canali della città.





Vi auguriamo una piacevole settimana in compagnia dei programmi televisivi dei canali SBS. Buona visione!





Ascolta la nostra guida TV:

LISTEN TO "Non mi lasciare" con Vittoria Puccini ora su SBS On Demand SBS Italian 22/07/2022 08:03 Play

Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.