Nuove serie, grandi classici e cucina: cosa non perdere in TV nei prossimi 7 giorni

Venerdì 30 aprile, alle 21:35 su World Movies - Apocalypse Now Redux





Una versione restaurata e allungata del film del 1979 di Francis Ford Coppola sulla guerra del Vietnam, tra le pellicole di genere più celebri di sempre e liberamente ispirato al romanzo di Joseph Conrad, Cuore di tenebra.





La fotografia è del maestro italiano Vittorio Storaro, vincitore di 3 premi Oscar compreso il riconoscimento proprio per la questa pellicola.





Sabato, alle 16:30 su World Movies - A Monster Calls





Un film per tutta la famiglia, premiato agli European Film Awards, che racconta la storia di un bambino, spesso deriso dai compagni, triste per la malattia che ha colpito la madre e che troverà rifugio in un mondo di fantasia.





Domenica alle 19:30 su SBS - Egypt's top 10 treasures





Un documentario condotto dall'archeologa Bettany Hughes che porta gli spettatori dal delta del Nilo al nord del Paese alla scoperta di 10 tra i più strabilianti tesori e destinazioni imperdibili in Egitto. Dalla Tomba di Tutankamuhn, alla Sfinge di Giza, alle Piramidi facendo una puntatina anche al Museo Egizio di Torino.





Lunedì 3 maggio, alle 19:30 su SBS Food - Anthony Bourdin: Parts unknown





Un documentario prodotto da CNN su una delle food celebrity più riconosciute al mondo, uno dei primi chef ad aver portato il cibo sul piccolo schermo, Bourdin è tristemente scomparso nel 2018.





Martedì, alle 20:30 su SBS - Insight





La puntata del programma di approfondimento di SBS propone un episodio dedicato alla calvizie: come gestire il problema? La puntata propone le storie di chi con più o meno difficoltà ha dovuto affrontare il problema non solo estetico della perdita di capelli.





Mercoledì 5 maggio, alle 20:30 su SBS - See what you made me do





La prima puntata della nuova mini-serie prodotta da SBS che indaga la piaga della violenza domestica in Australia condotta dalla giornalista d'inchiesta Jess Hill, che per anni ha condotto ricerche sul tema degli abusi ai danni di donne e bambini.





Giovedì, alle 20:00 su SBS Food - Cook like an Italian with Silvia Colloca





Una nuova puntata della seconda stagione della serie, Silvia insegna come utilizzare farine alternative come quella di ceci e di castagne per preparare ottimi piatti senza glutine.





Vi auguriamo una piacevole settimana in compagnia dei programmi televisivi dei canali SBS e vi ricordiamo che ogni mattina alle 7:30 SBS trasmette il notiziario della RAI, e che tutti i programmi trasmessi sui canali di SBS sono anche disponibili su SBS On Demand.





Buona visione.





