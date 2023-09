Parità salariale, un altro passo in avanti è stato fatto

Dopo aver vinto tantissimi trofei, la nazionale di calcio femminile statunitense è riuscita a vincere anche un’altra sfida, vale a dire una causa legale nei confronti della federazione calcistica americana.





Si tratta di uno dei più importanti accordi nella storia dello sport, e sicuramente di un accordo che verrà ricordato per molti anni a venire.





Dopo quasi sei anni di battaglia legale infatti, il team femminile numero uno del ranking FIFA è riuscito ad ottenere un accordo che garantisce equità salariale tra i calciatori e le calciatrici.





L’accordo rappresenta un altro passo in avanti verso l’ottenimento di salari equi per uomini e donne nel mondo dello sport.





L’accordo siglato prevede che la federazione calcistica statunitense paghi stipendi uguali per le squadre maschili e femminili in tutte le partite amichevoli ed in tutti i tornei, inclusa la Coppa del Mondo.

La strada per raggiungere l’accordo è stata ardua, e nonostante la squadra abbia vinto le ultime due Coppe del Mondo, alcuni sponsor e fan sono rimasti delusi.





Ma I supporter più accaniti della squadra femminile di calcio sono rimasti fedeli alla causa. Tra questi supporter ritroviamo anche l’ex First Lady e candidata alla Casa Bianca Hillary Clinton.





La federazione calcistica statunitense ha inoltre accettato di elargire alle giocatrici un pagamento una tantum di 33,2 milioni di dollari e la creazione di un fondo pensionistico del valore di due milioni di dollari da essere diviso tra le giocatrici.

Sebbene il risultato fosse ampiamente inatteso, dato che un giudice federale aveva già archiviato un caso simile nel 2020, la battaglia per ottenere parità di retribuzione, continua visto che i bonus previsti per le vittorie della Coppa del Mondo rimangono molto più elevati per gli uomini rispetto alle donne.





Il presidente americano Joe Biden, ha minacciato di tagliare completamente i fondi federali alla federazione calcistica nel caso un accordo non fosse raggiunto, e ha poi definito il risultato come una vittoria lungamente attesa per la parità retributiva.





