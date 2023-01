“Pelé, un uomo speciale che mi ha cambiato la vita”

Nel 1972, O Rei fu coinvolto in un'iniziativa del Daily Mirror, il giornale di Sydney che organizzò una partita tra i giovani calciatori d'Australia mettendo in palio un'esperienza in Brasile per l'atleta più promettente.





Alla selezione parteciparono migliaia di ragazzini, e al match tra i migliori giocatori in erba assistette anche Pelé, che scelse il calciatore che sarebbe andato in Sudamerica.



Rene e Pelé nel giorno del loro primo incontro a Sydney, nel 1972 La giuria composta da O Rei e da alcuni giornalisti indicò l'allora quindicenne Renato Colusso, un ragazzino nato a Sydney da padre di Treviso e madre di Montecatini che militava nelle giovanili del Marconi.





Otto settimane dopo Renato volò in Brasile, dove il giovane calciatore avrebbe nuovamente incrociato O Rei - ormai a fine carriera e prossimo al trasferimento a New York - e dove Colusso si sarebbe allenato con Zico agli ordini di Mario Zagalo.



Pelé non ti faceva pesare il fatto di essere Pelé. Sapeva metterti sempre a tuo agio Renato Colusso

Qualche anno dopo, grazie all'intercessione del giornalista Maurizio Pagnin e ad una lettera inviata al Torino calcio, Rene Colusso si trasferì in Italia - dove nella seconda metà degli anni Settanta divenne il primo calciatore nato in Australia a militare in una serie professionistica del bel Paese.





All'epoca, i pochi australiani che militavano all'estero - anche in campionati prestigiosi come quello italiano - non avevano l'opportunità di mettersi in mostra e di fatto dovevano rinunciare alla maglia dei Socceroos.



LISTEN TO "Ho visto un Re", il ricordo di Pelé SBS Italian 29/12/2022 15:14 Play

L'italo-australiano classe 1956 vestì la maglia del Pisa, imponendosi all'attenzione degli osservatori di grandi squadre come Fiorentina e Juventus, prima che un grave infortunio al ginocchio ne compromettesse la carriera ad alti livelli.





Colusso rimase comunque in Italia, dove continuò a giocare a calcio nelle serie minori (con Arezzo, Alessandria e Akragas) e dove finirà per allenare l'Avellino e la Reggina.





Qualche anno fa, poi, Rene incontrò nuovamente Pelé a Sydney.



Ascolta SBS Italian ogni giorno, dalle 8am alle 10am.