Per la prima volta alla Parigi-Roubaix corrono anche le donne, in TV su SBS

Venerdì alle 17.30 su SBS World Movies – The Lunchbox





Ila è una casalinga un po’ sola, che decide di preparare un pranzo speciale per il marito per tentare di ravvivare il loro rapporto. La consegna però arriva erroneamente nelle mani di Sajaan, un vedovo irritabile. Così per caso inizia un’amicizia insolita in cui Ila e Sajaan possono parlare liberamente delle loro gioie e dei loro dolori, senza mai incontrarsi.





Venerdì alle 21.35 su SBS World Movies – American Beauty





Uno dei classici del cinema hollywoodiano degli anni Novanta, American Beauty racconta la storia di un uomo frustrato che in piena crisi di mezza età si innamora della migliore amica della figlia. Diretto da Sam Mendes ed interpretato da Kevin Spacey, Annette Bening e Thora Birch, il film si aggiudicò cinque premi Oscar, tra cui quello per il miglior film.





Venerdì alle 21.35 su NITV – She Who Must Be Loved





Il documentario racconta la storia di Freda Glynn, nata nel 1939, cofondatrice della Central Australian Aboriginal Media Association e della Imparja Television. Un ritratto intimo di una vita straordinaria diretto dalla figlia di Freda, Erica Glynn.





Sabato alle 14.30 su SBS Food – Rhodes Across Italy





In questo episodio conclusivo del suo viaggio in Italia, Gary Rhodes arriva in Piemonte, dove prepara un risotto al tartufo bianco, una tartare di manzo con tartufo e il brasato al barbera.





Sabato alle 22.30 su SBS Viceland – Paris-Roubaix Women’s Race 2021 e domenica alle 21.00 su SBS Viceland – Paris-Roubaix Men’s Race 2021





In diretta su SBS Viceland e su SBS On Demand arriva una delle più difficili, più attese, più antiche competizioni ciclistiche al mondo, con una novità: quest’anno, il giorno prima della tradizionale gara maschile, correranno anche le donne, per la prima volta nella storia ultracentenaria della corsa.





Domenica alle 20.30 su SBS World Movies – The Kindergarten Teacher





Bloccata in un matrimonio poco soddisfacente con figli adolescenti che non l’ascoltano, Lisa insegna svogliatamente in una scuola dell’infanzia, fino a quando non scopre che Jimmy, un bambino di cinque anni nella sua classe, potrebbe essere un enfant prodige nella poesia e così diventare la chiave per uscire dalla sua vita monotona. Il remake dell’omonimo film israeliano è stato diretto nel 2018 dall’italoamericana Sara Colangelo e vede tra i protagonisti Maggie Gyllenhall, Gael Garcia Bernal e Parker Sevak.





Lunedì alle 16.00 su SBS World Movies – Moomins On The Riviera





Il film d’animazione del 2014 è una coproduzione franco-finlandese che vede la prima trasposizione cinematografica delle strisce a fumetti dei Moomins create da Tove e Lars Jansson.





Martedì alle 20.00 su SBS Food – David Rocco’s Dolce Africa





David Rocco, lo chef canadese nato da genitori napoletani, arriva oggi a Zanzibar, dove si allontana dal circuito turistico per visitare il piccolo villaggio di pescatori di Jambiani. Sperimentando la vita pacifica dell’isola, David incontra un’albergatrice italiana, innamoratasi a tal punto del luogo da scegliere di viverci da ormai otto anni.





Giovedì alle 20.30 su SBS Food – Adam and Poh’s Malaysia in Australia





Inizia oggi il viaggio Adam Liaw e Poh Ling Yeow alla scoperta del cibo malese in Australia, e si parte dalla Tasmania. Tra i piatti di oggi, il loh mein, il nasi lemak e due piatti a base di aragosta, sambal e otak-otak. Se non sapete che cosa significhino queste parole, lo potrete imparare grazie a questa serie che celebra la cucina malese ogni giovedì su SBS Food.





Vi auguriamo una piacevole settimana in compagnia dei programmi televisivi dei canali SBS. Buona visione.





