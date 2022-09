"Porteremo in Italia alcuni giovani talenti del calcio australiano"

A quattro anni di distanza dal primo viaggio esplorativo down under, Giuseppe Giannini è tornato in Australia, dove ha visitato alcune scuole calcio e ha partecipato ad una serie di eventi con i rappresentanti della comunità italiana down under.





Il numero 10 della Nazionale di Vicini a Italia '90 ha trascorso due settimane in compagnia di un altro mito Azzurro come Totò Schillaci.





"È stata un'esperienza bellissima. Abbiamo avvertito molto rispetto, affetto e calore per chi come noi ha vestito la maglia della Nazionale e abbiamo messo all'asta alcune magliette importanti, riuscendo a racimolare denaro da destinare a un bambino sfortunato", racconta Giannini.



L'intervista a Totò Schillaci Due dei protagonisti delle Notti Magiche sono atterrati down under per una serie di incontri con la comunità italiana e per vedere all'opera i ragazzini delle scuole calcio. SBS Italian 28/08/2022 10:34 Play

Nella sua precedente esperienza australiana, l'ex capitano della Roma aveva preso in considerazione l'ipotesi di trasferirsi agli antipodi per guidare un club dell'A-League.





"L'intenzione c'era e i contatti ci sono stati, ma ovviamente le società hanno un budget da rispettare. Quanto alla qualità di calcio australiano, è un peccato che manchi una struttura dei campionati giovanili in grado di stimolare la competizione tra i ragazzi".





"Abbiamo comunque constatato che ci sono dei talenti e che c'è materiale sul quale poter lavorare. Infatti alcuni giovani andranno in Italia per degli stage, per misurarsi con alcune squadre di Lega Pro".



Parlando del campionato di Serie A, il Principe è convinto che l'equilibrio si traduca in spettacolo e interesse.







"Il Mondiale a dicembre inciderà parecchio, ma sulla carta Milan, Inter, Napoli e Juve sono tutte attrezzate per vincere lo scudetto".





"La Roma non gioca bene, ma in panchina ha un allenatore esperto, un mestierante che sa gestire la situazione e che davanti può contare su quattro uomini come Dybala, Abraham, Pellegrini e Zaniolo in grado di cambiare le partite", conclude Giannini.



Giuseppe Giannini e Totò Schillaci ad un evento della comunità italiana di Melbourne Credit: courtesy of