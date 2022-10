By Francesca Rizzoli

La prima edizione del seminario dedicato alla genealogia risale al 2015 ma negli ultimi due anni è stato un webinar visto che, a causa del COVID, è stato realizzato online, spiega la coordinatrice degli eventi della Società Isole Eolie, Janetta Ziino.





"Quest'anno abbiamo deciso di fare un evento ibrido" e infatti i partecipanti potranno assistere sia in presenza, presso l'Eolian Hall di Carlton, dove verrà anche organizzato un pranzo tipico a base di prelibatezze delle isole Eolie, sia su zoom.





Gli interventi previsti per l'edizione 2022, che si solvge tra le 10 del mattino e le 3 del pomeriggio, sono cinque e toccheranno aspetti diversi della ricerca genealogica, dando anche importanti spunti di ricerca ai partecipanti per scavare in modo più approfondito e preciso nel loro passato.





Photo courtesy Società Isole Eolie Preservare il passato per il futuro " è il titolo dell'intervento di Janetta Ziino che aprirà questa ottava edizione del seminario. Sull'importanza di preservare le proprie memorie, Ziino racconta ai microfoni di SBS Italian: "Quattro anni e mezzo fa ho perso mio padre, e adesso è un filo che manca nella mia vita."





Janetta ricorda di avere registrato la voce del padre mentre le raccontava una storia del suo paese natale quando lo accompagnava in ospedale, "quando mi sento un po' triste riascolto questa registrazione. È un ricordo che rimane per sempre e diventa un modo per preservare le memorie nel tempo".





