Quando è il momento più giusto per togliere i sussidi all'economia?

L'economia italiana sembra fornire i primi dati positivi dall'inizio della pandemia.





L'ISTAT ha rilevato nel primo trimestre del 2021 un aumento del PIL dello 0,1%, quando le stime prevedevano un calo dello 0,4%.





In occasione della pubblicazione della Relazione annuale di Bankitalia per il 2020, il governatore Ignazio Visco ha dichiarato nelle sue considerazioni finali che per il 2021 " l'espansione del PIL potrebbe superare il 4 per cento".

È fuorviante la contrapposizione tra Stato e mercato, che sono invece complementari.

Dopo che le misure di supporto all'economia finanziate dallo Stato si sono rivelate essenziali, in Italia come in Australia, sono in molti a chiedersi quando le misure di supporto messe in piedi dovranno essere ritirate.





Visco stesso, nelle sue considerazioni dice che "cesseranno quindi il blocco dei licenziamenti, le garanzie dello Stato sui prestiti, le moratorie sui debiti, e andrà (...) ridotto il fardello del debito pubblico sull'economia".

Anche in Australia ha fatto molto discutere la decisione del governo di terminare il sussidio Jobkeeper, fondamentale per milioni di australiani tra il 2020 e il 2021, quando lockdown e interruzione di attività commerciali, e quindi di reddito, rimangono possibili, come Melbourne sta sperimentando in questi giorni.





Il professore di finanza della University of New South Wales Massimiliano Tani identifica il momento più giusto per l'eliminazione delle misure di aiuto economico e finanziario nel momento in cui "il livello di incertezza torna a essere normale".





Secondo il professor Tani, alcune aziende hanno goduto dei sussidi arrivando a buoni risultati economici e possono ora farcela in modo indipendente, ma molte piccole attività ancora faticano e dovrebbero essere sostenute.





