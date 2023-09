Questa settimana su SBS: film classici, documentari, sport e tanta cucina

Sabato alle 20.30 su World Movies – Twelve Monkeys





James Cole è un detenuto che tenta di salvare il mondo da uno scienziato senza scrupoli che vuole decimare la popolazione mondiale con un virus. Bruce Willis in "Twelve Monkeys" (1995). Source: AAP Photos/Mary Evans Picture Library Uscito in Italia con il titolo L’esercito delle 12 scimmie, questo film di fantascienza post-apocalittica è interpretato da Bruce Willis nella parte di James Cole, ma anche Brad Pitt e Madeleine Stowe.





Per la sua interpretazione di un paziente in un ospedale psichiatrico Brad Pitt venne nominato per l’Oscar come miglior attore non protagonista nel 1996.





Domenica alle 13.00 su NITV – Serie A Femminile





Il meglio del calcio femminile italiano.





Domenica alle 21.00 e alle 22.35 su Viceland – Ciclicmo: Amstel Gold Race 2022 femminile e maschile





L'olandese Marianne Vos vince l'edizione 2021 della Amstel Gold Race 2021. Source: Getty Images/Luc Claessen/Stringer.





I corridori più forti del mondo, donne e uomini, si sfideranno sulle strade olandesi per aggiudicarsi la 56esima edizione della Amstel Gold Race. Il circuito parte da Maastricht per arrivare a Valkenburg.





Lunedì alle 13.10 su SBS Food – Lydia’s Italy





Lidia è in Liguria, regione nota per la ricchezza del suo pesce, ma anche per le sue verdure.





Una delle ricette di questo episodio è il tonno alla genovese con acciughe e funghi porcini con un contorno di fagiolini freschi.





Dopodiché Lidia passa alla carne, cucinando un brasato di manzo in una salsa saporita di pinoli, pomodorini schiacciati e gli immancabili funghi porcini.





Martedì alle 13.00 su SBS Food – Lydia’s Italy





Dopo il successo della puntata precedente, Lidia resta in Liguria e si concentra sui pinoli, ingrediente insostituibile del pesto alla genovese. Ma questa volta li usa per dare maggiore gusto ad una insalata di spinaci freschi. Poi, prima di lasciare le coste liguri, crea una torta di mandorle con scaglie di cioccolato.





Martedì alle 22.00 e alle 22.55 su NITV – Gomorra





La guerra della Camorra non ha tregua. Imma, finalmente, convince Genny ad andare in Honduras. Ma il suo vero progetto è un altro. Una volta che Genny parte, Imma prende il controllo del clan con l’appoggio di Pietro, che la incorona sua regina.





Nel frattempo, Ciro in Spagna tenta di negoziare una tregua tra i clan, ma per poco non ci rimette la vita. Si salva e torna a Napoli per scoprire che con la mossa di Imma, tra i clan nulla è più come prima. Il team di Gomorra. Source: Getty Images/Ernesto Ruscio. Nel secondo episodio invece, Ciro capisce che Imma lo aveva mandato in Spagna per realizzare il suo gioco di potere. Tenta di rimettere a posto la situazione ma non ci riesce: Imma ha imparato presto e bene a mandare avanti gli affari del clan da sola.





Mercoledì alle 13.00 su SBS Food – Lydia’s Italy





Torniamo alla buona cucina con Lidia che visita le montagne abruzzesi. L’avete mai mangiata una bella zuppa di castagne, lenticchie pomodori e basilico? Lidia ci mostra come prepararla. Poi, nella migliore tradizione abruzzese, cucina un bel cosciotto di agnello farcito con aglio, prezzemolo, pane e servito sopra una bella distesa di polenta.





Mercoledì alle 17.50 su World Movies – Storm Boy





Questo è un film australiano da non perdere. Mike è un bambino che vive con suo padre una vita solitaria sulla costa di Coorong alla foce del fiume Murray in Sud Australia. Con l’aiuto di Fingerbone Bill, che è stato espulso dalla sua tribù aborigena, Mike alleva e addomestica tre pulcini di pellicano e, una volta adulti, li fa volare via liberi. Ma uno di loro, Mr Percival, torna da Mike. La loro storia vi commuoverà. Storm Boy vinse il premio come miglior film all’AACTA Awards del 1976.





Mercoledì alle 20.30 su SBS HD – Rise of The Nazis: Dictators at War





I nazisti non sono riusciti a conquistare Mosca. Ora gli eserciti di Adolf Hitler e Iosif Stalin sono uno di fronte all’altro e i due dittatori non hanno alcuna intenzione di tirarsi indietro. Combatteranno fino alla morte.





Giovedì alle 13.00 su SBS Food – Lidia’s Italy





Torniamo tra i fornelli con Lidia che ci porta in Basilicata e ci accoglie con un bel piatto di maccheroni conditi con pecorino, prezzemolo, pane grattugiato, peperoncino e un gustosissimo ragù di maiale. Come se non bastasse, lo accompagna con una insalata di carciofi, patate, verdure fresche, pancetta e un'abbondante spruzzata di noce moscata.





Giovedì alle 15.15 su World Movies – Goal! Movie signage photographed at the premiere of "Goal! The Dream Begins" during the 5th Annual Tribeca Film Festival April 30, 2006 in New York City. Source: Peter Kramer/Getty Images for TFF. Santiago Muñez, è un giovane immigrato che vive nei quartieri poveri di Los Angeles. Lavora sia di giorno che di notte, ma ha un sogno: diventare un giocatore professionista di calcio. Riuscirà anche lui a diventare un giorno un idolo del pallone?





Giovedì alle 19.30 su NITV – Going Places with Ernie Dingo





Facciamoci accompagnare ancora una volta da Ernie Dingo ad esplorare un altro luogo affascinante d’Australia. Ikara o Wilpena Pound è un luogo spettacolare a 429 km da Adelaide tra i Macdonald Ranges. Accompagnato dall’Elder del popolo Adnyamathanha, un giovane pilota ed una guardia forestale, Ernie ci fa vivere un'esperienza indimenticabile.





Giovedì alle 23.00 e alle 23.55 su SBS HD – Gomorra





Altri due episodi di Gomorra. La lotta cruenta tra i clan della Camorra continua. In questi due episodi, oltre a qualche cadavere, Enzo, da una parte e Ciro e Genny dall’altra cercano nuovi fornitori di droga.





In conclusione, vi ricordiamo che ogni mattina alle 07:30 su SBS TV va in onda in differita il TG1 della Rai.





In Australia potete rivedere il vostro programma preferito o recuperare quello che avete perso visitando SBS On Demand.





Buona visione!

