Questa settimana su SBS TV, dalla storia di Jesse Owens a quella di Robyn Davidson

Sabato alle 20.30 su NITV – Teddy Pendergrass – If you don’t know me





Il documentario racconta la storia del leggendario cantante Teddy Pendergrass, l'uomo che è considerato il più grande artista R&B di tutti i tempi. La sua vita cambiò drammaticamente dopo un grave incidente stradale. Nella sua carriera ha inciso 20 album dei quali sei hanno vinto il disco di platino. American soul singer Teddy Pendergrass (1950 - 2010) performs live on stage in New York, United States in April 1981 Source: Michael Putland/Getty Images. Domenica alle 13.00 su NITV – Serie A femminile





Il meglio del calcio femminile italiano.





Domenica alle 18.00 su World Movies – Race





Il film è basato sull’incredibile vera storia di Jesse Owens, la più grande leggenda dell’atletica leggera che vinse quattro medaglie d’oro alle Olimpiadi di Berlino del 1936. Quando conquistò la medaglia d’oro nel salto in lungo battendo l’idolo tedesco Luz Long si dice che Hitler, per non stringergli la mano, si alzò e lasciò lo stadio. Ma il razzismo non esisteva solo nella Germania nazista, ma anche negli Stati Uniti e Jesse Owens ne fu una delle vittime più illustri. Jesse Owens, considerato il più grande atleta di tutti i tempi, durante le prove dei 200m piani alle Olimpiadi di Berlino del 1936. Source: AAP Image/AP Photo. Domenica alle 20.30 e 21.30 su SBS HD - Chernobyl: New Evidence





Il primo episodio presenta la lunga serie di errori che furono commessi prima della catastrofica esplosione nucleare. Il secondo invece esplora fino a che punto i leader sovietici fossero disposti ad andare per coprire il disastro di Chernobyl.





Lunedì alle 12.50 su World Movies – Tracks





Tracks è basato sulla vera storia di Robyn Davidson che, da sola insieme al suo cane e quattro cammelli, attraversò a piedi il deserto australiano, partendo da Alice Spring per raggiungere, dopo oltre 2700 km, l’Oceano Indiano. Una impresa ritenuta impossibile.





Martedì alle 13.00 su SBS Food – Lidia’s Italy





Lidia visita l’Umbria Dove prepara un buon piatto di strangozzi con un sugo di vitello e fegatini di pollo. Poi mostra come si preparano delle scaloppine di maiale, con capperi, limone e peperoncino.





Martedì alle 18.00 e alle 18.30 su SBS Food – Cook Like an Italian with Silvia Colloca





In Abruzzo si ritiene che si trovi la cucina italiana più pura. Quella del nord è stata in parte influenzata dalla presenza francese e austro-ungarica, mentre quella del sud da quella spagnola, araba e greca. Silvia ci presenta alcuni piatti tipicamente italiani che non sono cambiati da secoli.





Nel secondo Silvia ci svela che ci sono circa 350 tipi di pasta che hanno quasi quattro volte nomi diversi. Benché alcune varietà di pasta siano tipiche di una sola regione, in altri casi il taglio è presente in più di una regione, ma conosciuto con un nome diverso. Silvia prepara varie ricette e mostra anche come fare i maccheroni al ferretto a mano.





Martedì alle 20.00 e alle 20.30 su NITV – Gomorra





Nel primo episodio, Genny, sostenuto dal nuovo sindaco, progetta di guidare il clan verso un futuro più luminoso. Ma la guerra tra i clan continua e Giuliano, braccio destro di Salvatore Conte viene ucciso. Nel secondo episodio Salvatore dichiara una sanguinosa guerra per vendicare la morte di Giuliano.





Giovedì alle 19.35 su NITV – Going Places with Ernie Dingo





Ernie percorre la Great Ocean Road e incontra un cantautore locale del popolo Gunditjmara, Kirrae Whurrong. Poi si imbatte in un nutrizionista che ha uno spiccato spirito d’avventura.





Giovedì alle 22.45 su World Movies – Suspiria





Una scena del film Suspiria di Dario Argento. Source: Transmission Films.





Suspiria è un film dell’orrore diretto da Dario Argento. Fu girato nel 1977 e viene considerato, assieme a Profondo Rosso, il capolavoro del regista italiano. Nel 2017 il film è stato restaurato e riproposto nelle sale cinematografiche, quella che SBS propone è la nuova versione del 2018 del regista Luca Guadagnino, con Tilda Swinton e Dakota Johnson.





In conclusione, vi ricordiamo che ogni mattina alle 07:30 su SBS TV va in onda in differita il TG1 della Rai.





In Australia potete rivedere il vostro programma preferito o recuperare quello che avete perso visitando SBS On Demand.





Buona visione!





Ascolta il servizio:

LISTEN TO Questa settimana su SBS TV, dalla storia di Jesse Owens a quella di Robyn Davidson SBS Italian 21/04/2022 08:49 Play

Le persone in Australia devono stare ad almeno 1,5 metri di distanza dagli altri. Controllate le restrizioni del vostro stato per verificare i limiti imposti sugli assembramenti.





Se avete sintomi da raffreddore o influenza, state a casa e richiedete di sottoporvi ad un test chiamando telefonicamente il vostro medico, oppure contattate la hotline nazionale per le informazioni sul Coronavirus al numero 1800 020 080.





Notizie e informazioni sono disponibili in 63 lingue all'indirizzo www.sbs.com.au/coronavirus.

Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.