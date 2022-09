RecycleSmart, un ponte tra cittadini e istituzioni per rendere facile il riciclo

L'azienda di Sydney RecycleSmart, fondata dagli italiani Marco Prayer e Giorgio Baracchi, ha vinto un Sustainability Award , grazie al loro lavoro che favorisce il riciclaggio in alcuni comuni del NSW e ora anche in un comune del SA.





"RecycleSmart è nata tre anni fa con l'obiettivo di aiutare i residenti nei comuni a riciclare e smaltire i rifiuti definiti hard to recycle ", spiega Marco Prayer, CTO dell'azienda, al microfono di SBS Italian.





"Le categorie di oggetti che raccogliamo include soft plastics , e-waste , vestiti (indossabili e non) e la categoria di cosiddetto problem waste , ovvero oggetti come batterie, polistirolo, vernici".



Ora l'azienda opera in quattordici comuni o

Credit: courtesy of RecycleSmart

Marco Prayer ad un evento con RecycleSmart. Credit: courtesy of RecycleSmart

ha anche messo a punto una Recyclopedia disponibile sulla loro app, che può servire anche per chi non vive nei comuni in cui opera l'azienda.