Presented by Massimiliano Gugole

By Lorenzo Santangelo

The Road To Now , il nuovo album di Saro Cosentino, mette assieme alcuni straordinari musicisti, tra cui Peter Hammill, Tim Bowness, la cantante australiana Karen Eden e grandi strumentisti come il batterista Gavin Harrison, i bassisti John Giblin e Trey Gunn e il chitarrista David Rhodes



Faccio pochi album a nome mio, questo è il terzo in tanti anni. Ho lavorato tanto per altri, ho scritto per tanti grandi artisti e fatto moltissime colonne sonore.

Cosentino ha negli anni collezionato collaborazioni prestigiosissime, in Italia e altrove, e ricorda con particolare affetto l'amicizia che lo legava a Franco Battiato.





"A me manca molto l’amico, mi manca molto non poterlo chiamare, non poterci parlare, ma ovviamente mi rendo conto che manca anche l’artista", racconta Cosentino ai microfoni di SBS Italian.



