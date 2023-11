Scoprite il cinema australiano su SBS

Venerdì alle 21.30 su SBS World Movies – Animal Kingdom





In questo film australiano del 2010, già diventato un classico, si racconta la lotta tra una pericolosa famiglia criminale e la polizia. Tra gli attori ricordiamo Guy Pearce, Joel Edgerton e Jacki Weaver. A questo film si ispira l’omonima serie televisiva, tuttora in corso.





Sabato alle 20.30 su SBS World Movies – Taxi Driver





L’ex marine Travis Bickle è ora un tassista nella New York City della metà degli anni Settanta del Novecento. Con la città in decadenza, Travis passa le giornate a guardare film che alimentano la sua disillusione e fa tutto quello che crede possa aiutare a migliorare il mondo, secondo lui. Uno dei film più riusciti di uno dei registi più importanti di sempre, Taxi Driver di Martin Scorsese è un’esperienza indimenticabile, anche grazie ad un cast che vede protagonisti Robert De Niro, Jodie Foster e Cybill Shepherd.





Lunedì alle 21.30 su SBS World Movies – A Lion Returns





Dopo aver trascorso 18 mesi in Siria, Jamal torna a Sydney per far visita alla madre in fin di vita, ma nel farlo dovrà misurarsi con il resto della famiglia: l’ostinato fratello maggiore Omar e sua moglie Heidi con il figlio, ma soprattutto il padre. Il film è una produzione australiana indipendente, girata in soli 10 giorni con un budget raccolto tramite crowdfunding, ed è stato apprezzato dalla critica.





Martedì alle 20.35 su NITV – Chuck Berry





Il lungometraggio documentario del 2019 racconta la storia della leggenda del rock’n’roll, con un accesso senza precedente a materiali inediti, e poi è un’ottima scusa per riascoltare la musica del grande Chuck Berry, tra i primi artisti ad essere ammesso nella Rock and Roll Hall of Fame.





Martedì alle 21.30 su SBS World Movies – Charlie’s Country





Questo film australiano del 2013 racconta la storia di Charlie, un uomo aborigeno che non sente più l’Australia come propria. Dopo che la sua lancia viene confiscata dalla polizia, Charlie decide di abbandonare la sua comunità aborigena urbanizzata e di tornare nel bush. Presentato al Festival di Cannes, questo film vede il ritorno della collaborazione tra David Gulpill e il regista Rolf De Heer, dopo Ten Canoes e The Tracker.





Martedì alle 19.30 su SBS – Who Do You Think You Are?





La dodicesima stagione di una delle serie televisive più amate di SBS è iniziata la settimana scorsa e oggi, nella seconda puntata, è la volta dell’ex primo ministro Malcolm Turnbull per ripercorrere la propria storia familiare, tracciando un albero genealogico che lo porta a scoprire un segreto familiare sconvolgente, che scuote il modo stesso in cui percepisce la propria esistenza.





Giovedì alle 19.30 su SBS Food – Australia’s Food Bowl con Stefano De Pieri





La regione del Murray-Darling River ospita alcune delle maggiori aziende agricole del Paese ed è per questo soprannominata Australia’s Food Bowl . Oggi Stefano esplora le coltivazioni più tradizionali della zona, come gli agrumi e l’uva, ma anche alcuni prodotti esotici meno conosciuti.





Giovedì alle 20.00 su SBS Food – Cook Like An Italian With Silvia Colloca





Oggi Silvia ci presenta alcune delle ricette più amate dalla sua famiglia, e non solo. Ingredienti semplici per ricette che sono state perfezionate negli anni e tramandate di generazione in generazione garantiscono piatti che tutti amano incondizionatamente. Rigatoni alla Gricia, pollo alla diavola e baci di dama, questo il menù dal successo garantito proposto oggi da Silvia Colloca.





Giovedì alle 22.20 su SBS Viceland – The Act





Arriva sugli schermi di SBS la serie statunitense per la quale Patricia Arquette ha vinto il premio Emmy e il Golden Globe. Arquette interpreta la madre iperprotettiva di una giovane costretta su sedia a rotelle, interpretata da Joey King, che si ribella quando la madre diventa sempre più dispotica nei suoi confronti. La serie si basa sulla storia vera di Dee Dee Blanchard e della figlia Gypsy, di cui la stampa si è occupata nel 2015.





Vi auguriamo una piacevole settimana in compagnia dei programmi televisivi dei canali SBS. Buona visione.





