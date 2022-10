Serie A e MotoGP, batticuore dall'inizio alla fine

By Andrea Pagani

Punti chiave Il Napoli espugna Roma e mantiene il primato in solitaria

Vincono anche Milan, Lazio, Inter e Juve, mentre si fermano Atalanta e Udinese

Bagnaia vince il GP della Malesia ed è a due punti dal titolo iridato

Nel fine settimana sportivo, contrassegnato da momenti amarcord agrodolci, spiccano su tutti due nomi, ossia quelli di Victor Osimhen e "Pecco" Bagnaia.





Il centravanti nigeriano, con un eurogol nelle battute finali, permette ai partenopei di espugnare l'Olimpico, riportarsi in vetta in solitaria e lanciare un chiarissimo messaggio al campionato. Il Napoli, al momento, è la squadra da battere.





Alle sue spalle, si conferma il Milan, vittorioso 4-1 sul proprio campo alle spese del Monza, nel giorno in cui Galliani e Berlusconi tornavano (fattivamente il primo, virtualmente il secondo) a San Siro da rivali, dopo aver scritto tre decenni di storia rossonera.



Gradino più basso del podio per la Lazio, che espugnando il fortino dell'Atalanta (0-2 all'inglese) appaia proprio gli orobici al terzo posto. Complice lo stop inatteso dell'Udinese dei miracoli di Sottil (1-2 con il Torino) e quello della Roma contro il Napoli, si riportano a contatto con le prime l'Inter (3-4 carico di polemiche a Firenze) e la Juventus (4-0 all'Empoli).





Risultati dell'undicesima giornata del campionato di calcio di Serie A





Juventus-Empoli 4-0, Salernitana-Spezia 1-0, Milan-Monza 4-1, Fiorentina-Inter 3-4, Udinese-Torino 1-2, Bologna-Lecce 2-0, Atalanta-Lazio 0-2, Roma-Napoli 0-1. Domani Cremonese-Sampdoria e Sassuolo-Verona.





Classifica: Napoli 29, Milan 26, Lazio e Atalanta 24, Roma 22, Udinese e Inter 21, Juventus 19, Torino 14, Salernitana 13, Sassuolo 12, Empoli 11, Bologna, Monza e Fiorentina 10, Spezia 9, Lecce 8, Verona 5, Cremonese 4, Sampdoria 3.





In quanto a ricordi, ieri si correva a Sepang il penultimo Gran Premio della MotoGP, nello stesso giorno e sullo stesso circuito in cui aveva perso la vita, undici anni fa, Marco Simoncelli. I piloti hanno davvero reso onore al compianto "Sic", dando vita ad una sfida avvincente fino all'ultimo giro e caratterizzata da due grandi prove dei contendenti alla vittoria finale.





L'ha spuntata il torinese Bagnaia su Ducati, che ha avuto la meglio sul compagno di squadra Enea Bastianini.



Partenza perfetta quella di Pecco, che dal nono posto si ritrova, dopo un giro, in seconda posizione, ed approfitta della caduta di Miller per portarsi a due punti dalla vittoria finale.



Basterà infatti un quattordicesimo posto per Bagnaia, nell'ultimo GP di Valencia, per laurearsi campione a scapito del francese Fabio Quartararo, che nonostante una rimonta epica (dal quattordicesimo posto di partenza al terzo con un dito fratturato), deve vincere il prossimo GP e sperare che Bagnaia non arrivi tra i primi 14.





