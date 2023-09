Serie A femminile, film biografici, cibo e tanto altro questa settimana su SBS TV

Sabato alle 9.00 su World Movies – Gagarin





Actor Yaroslav Zhalnin in Gagarin. Source: Kremlin Films.





Il 12 aprile 1961, Yuri Gagarin a bordo della navicella Vostok 1 diventa il primo uomo ad andare nello spazio. Il suo volo ha realmente spalancato le porte dello spazio al genere umano. Fu una missione piena di rischi e dal destino incerto. Questo straordinario film biografico racconta il viaggio epocale di Gagarin.





Sabato alle 20.30 su NITV – Ray





Il film racconta la storia di Ray Charles, di uno dei grandi geni musicali americani. Da bambino la mamma lo informa che perderà la vista e che non c’è nulla che si possa fare. Il viaggio ispiratore di Ray è una storia di speranza, redenzione e potere dello spirito umano. Nel 2005 il film ha vinto l’oscar per miglior attore protagonista con Jamie Foxx ed è stato anche nominato come miglior film e miglior regista. Actor Jamie Foxx as Ray Charles in Ray. Source: Universal Pictures. Domenica alle 13.15 su NITV – Serie A Femminile





Tutta la classe e lo stile del calcio femminile italiano anche in Australia grazie a SBS.





Domenica alle 20.40 su SBS HD – Muhammed Ali





Il film è dedicato a Cassius Clay che alle Olimpiadi di Roma del 1960 vince la medaglia d’oro nei pesi medio-massimi. Tornato in patria si converte all’Islam e adotta il nome Muhammad Ali. Per tre anni, Ali domina il mondo dei pesi massimi. Ma nel 1967 cambia tutto: rifiuta di arruolarsi per andare a combattere in Vietnam. Viene privato del titolo, condannato per renitenza alla leva e non potrà combattere per tre anni. Ma quando alla fine rimette piede sul ring diventa The Greatest , il più grande pugile di tutti i tempi.





Lunedì alle 20.30 su SBS Food – Alex Polizzi’s Secret Italy





Alex in questo episodio ci accompagna attraverso due città meravigliose: Venezia, dove è stata per oltre 40 volte, e Milano. Nella città lagunare visita i posti cari a sua nonna, mentre nella capitale lombarda ci fa visitare luoghi affascinanti, incluso il Museo della Scala alla scoperta dei costumi di scena di Maria Callas.

Alex Polizzi's Secret Italy. Source: TwoFour Production. Martedì alle 20.30 su Viceland – Fear of Dancing





Il regista Michael Allcock con questo documentario cerca di capire come mai migliaia di persone, lui incluso, soffrono di cherofobia, la cosiddetta paura di provare gioia, allegria, felicità e di ballare.





Giovedì alle 20.30 su NITV – Precious





Siamo nel quartiere di Harlem a New York City nel 1987, una sedicenne sovrappeso, maltrattata e analfabeta, incinta del suo secondo figlio, viene invitata a iscriversi a una scuola alternativa nella speranza che la sua vita possa prendere una nuova direzione. Il film nel 2009 è stato nominato per sei Oscar, vincendone due con Mo'Nique come attrice non protagonista e migliore sceneggiatura non originale.





Venerdì alle 21.25 SBS – Dig World War II





Lo storico Dan Snow si unisce ad alcuni archeologi militari che indagano sugli ex campi di battaglia della Seconda guerra mondiale, riportando alla luce storie poco conosciute attraverso scavi e immersioni in tutta Europa. In questo episodio Dan si reca nel continente dove, in una bellissima valle italiana e in un elegante albergo olandese, scopre le prove nascoste di enormi battaglie e parla con i soldati che vi hanno combattuto.





Infine, vi ricordiamo che ogni giorno alle 7.30 su SBS HD viene trasmesso in differita il TG1 della Rai.





Buona visione.





Ascolta i nostri suggerimenti:

LISTEN TO Serie A femminile, film biografici, cibo e tanto altro questa settimana su SBS TV SBS Italian 03/12/2021 07:18 Play

Le persone in Australia devono stare ad almeno 1,5 metri di distanza dagli altri. Controllate le restrizioni del vostro stato per verificare i limiti imposti sugli assembramenti.





Se avete sintomi da raffreddore o influenza, state a casa e richiedete di sottoporvi ad un test chiamando telefonicamente il vostro medico, oppure contattate la hotline nazionale per le informazioni sul Coronavirus al numero 1800 020 080.





Notizie e informazioni sono disponibili in 63 lingue all'indirizzo www.sbs.com.au/coronavirus .

Ascolta SBS Italian ogni giorno, dalle 8am alle 10am.