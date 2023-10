Serie, documentari, cucina e sport: la settimana di SBS in TV

Venerdì 7 maggio, alle 14:30 su SBS Food – Lidia’s Kitchen





Qual è la torta che preferite? La chef italo-americana Lidia Matticchio ci insegna a preparare una torta gianduia a base di nocciola e cioccolato, una torta di noci e una al caffè- per accontentare tutti i gusti! Ascoltiamo Lidia in cucina con la mamma...





Sabato, alle 20:30 su World Movies - Sometimes Always Never





Una commedia romantica del 2018 che ha come protagonista Alan, un sarto che per anni ha cercato instancabilmente il figlio scomparso, Michael, di cui si mette alla ricerca accompagnato dal figlio minore in un viaggio che li porterà a ricucire un rapporto logorato da anni di silenzio...





Domenica, alle 19:35 su Viceland – Abandoned Engineering





Una nuova puntata della docu-serie inglese alla scoperta di edifici in disuso per riscoprire la storia di edifici dall'ingegneria eccezionali e di chi li ha abitati. Echi di vite scomparse, che lasciano molte domande senza risposta.





Lunedì 10 maggio, alle 16:00 su SBS – Cycling: Il Giro d’Italia Highlights 2021





Per gli appassionati di ciclismo, i momenti più emozionanti delle prime tappe del giro in partenza da Torino sabato il prossimo 8 maggio- per scaldarci a dovere ascoltiamo un estratto di una delle tappe del 2020





Martedì, alle 20:30 su SBS - Insight





La puntata del programma di approfondimento di SBS propone un episodio dedicato controllo coercitivo.





Mercoledì, alle 20:30 su SBS - “See What you made me do”





Una produzione originale SBS che si focalizza sulla piaga della violenza e degli abusi domestici condotta dalla giornalista d'inchiesta Jess Hill, che per anni ha condotto ricerche sul tema degli abusi ai danni di donne e bambini.

Giovedì, alle 20:00 su SBS Food - Cook like an Italian with Silvia Colloca





Una nuova puntata della seconda stagione della serie, in cui a Silvia in cucina si uniscono i due figli e il cane per ripercorrere alcune tradizioni di famiglia e dargli un Australia twist.





Ascolta la guida alla programmazione televisiva della settimana:

LISTEN TO Serie, documentari, cucina e sport: la settimana di SBS in TV SBS Italian 07/05/2021 08:49 Play

