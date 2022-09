Centenario di Pasolini, si terrà a Sydney un evento per ricordarlo

L’evento è frutto della collaborazione del Comites NSW e della Dante Alighieri Society con l’Istituto Italiano di Cultura, il Co.As.It. e le associazioni Niawa e GIA.





Non solo si vuole ricordare Pier Paolo Pasolini — scrittore, poeta, polemista, regista, pittore — ma lo si vuole anche far conoscere a coloro che non lo hanno ancora, in qualche modo, incontrato attraverso i suoi scritti e le sue opere, spiega Antonella Beconi, docente di italiano presso la University of Sydney.





Pasolini, un personaggio molto discusso ma anche di grande spessore intellettuale e di importanza internazionale, è poco noto in Australia, ha affermato Beconi.





Advertisement

Per questo l'evento sarà in inglese.



[Questo evento] è pensato anche per gli italiani di seconda e terza generazione che sicuramente non conosceranno questo personaggio, o per gli italiani più giovani.

Antonella Beconi sarà la moderatrice dell’evento che si terrà il 21 settembre presso l’Italian Forum Cultural Centre al numero 23 di Norton Street, a Leichhardt.





L’occasione sarà anche un momento di incontro per la comunità italiana di Sydney, ha affermato Beconi.





“La comunità italiana è abbastanza divisa tra la prima generazione e le generazioni successive, che spesso sono un po’ sparse per la città di Sydney e non hanno occasioni di incontro”.





L'evento è gratuito ma è necessario prenotarsi. Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Eventbrite .





Ascolta SBS Italian tutti i giorni, dalle 8am alle 10am.