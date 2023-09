Sia lode! Arriva su SBS la quinta stagione di The Handmaid's Tale

Venerdì alle 16.00 su SBS Food – David Rocco’s Dolce Napoli



Napoli è una città ricchissima di cultura, non solo gastronomica. E la musica è ovunque, oggi se ne accorge anche lo chef canadese David Rocco quando incontra la celebre cantante folk Pietra Montecorvino.





Venerdì alle 18.10 su SBS World Movies – Hairspray



Siamo a Baltimore nel 1962 e l’adolescente Tracy Turnblad tenta di arrivare in TV e ballare nel suo show preferito, lottando contro tutti i pregiudizi razziali e contro chi la considera brutta e in sovrappeso. Il film è stato poi trasformato in un musical a Broadway, diventato a sua volta un remake di grande successo, ma questo è l’originale, visibile in Australia solo su SBS.





Sabato alle 20.30 su SBS World Movies – Fight Club



Stanco della sua sterile vita d’ufficio e del consumismo che imprigiona la sua generazione, un giovane impiegato e il suo equivoco amico fondano un club segreto dove, per sentirsi nuovamente vivi, ci si picchia a sangue. Un film culto diretto da David Fincher con Edward Norton, Brad Pitt, Helena Bonham Carter e Meat Loaf.





Domenica alle 19.30 su SBS – Bin Laden: The Road To 9/11



Nel ventunesimo anniversario dell’attacco alle Torri Gemelle di New York SBS propone questo documentario in tre parti che racconta la vita di Osama Bin Laden, dalla sua infanzia in una famiglia benestante, tra partite di calcio e film western, al terrorismo.





Lunedì alle 21.25 su SBS Viceland – The Casketeers



Quinta stagione per questa serie reality che segue la vita e il lavoro di due impiegati di pompe funebri ad Auckland. La coppia Maori composta da Francis e Kaiora Tipene si dedica con amore all’impresa, con la quale organizza funerali da decenni, e la serie è ricca di momenti emozionanti e di umorismo tipicamente neozelandese.





Mercoledì alle 22.50 su SBS Viceland – Enron: The Smartest Guys In The Room



Il documentario diretto da Alex Gibney racconta dall’interno la storia di uno degli scandali più memorabili della storia degli Stati Uniti e che coinvolse la Enron, allora la settima azienda più grande del Paese. Gli alti dirigenti riuscirono a portare con sé oltre un miliardo di dollari, lasciando investitori ed impiegati con niente.





Giovedì alle 20.30 su SBS – The Handmaid’s Tale



Il mondo segnato dall’infertilità e dall’abuso di The Handmaid’s Tale ritorna per la quinta stagione, ogni giovedì su SBS e poi su SBS on Demand. Sia lode.





