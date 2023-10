Ad ormai una settimana dalle elezioni del 3 novembre, il presidente americano Donald Trump non ha ancora ammesso la sua sconfitta. Appare però chiaro che sarà Joe Biden a succedergli alla carica di presidente degli Stati Unit d’America.





Punti chiave





Donald Trump non sembra essere stato in grado di mantenere la sua promessa di “ Make America Great Again ”

Le elezioni si sono giocate sui temi della pandemia, dell'economia e dell'ineguaglianza

Donald Trump ha più volte dichiarato che le elezioni sono state soggette a brogli perpetrati da parte del partito democratico

Secondo il nostro esperto di politica statunitense Giampiero Gramaglia, "l'amministrazione Trump non è stata in grado di mantenere una serie di promesse elettorali fatte nel 2016, come per esempio la costruzione del muro tra Stati Uniti e Messico e lo smantellamento di Obamacare, ed è anche per questo motivo che il popolo statunitense ha deciso di consegnare le chiavi della Casa Bianca a Joe Biden".

Non solo il mancato mantenimento delle promesse elettorali, ma soprattutto il modo in cui l'amministrazione Trump ha gestito la pandemia, ha giocato un ruolo determinante in questo cambio di rotta politico per gli Stati Uniti.





Secondo l'esperto di politica statunitense Giampiero Gramaglia, "dati gli oltre 10 milioni di casi e i quasi 240mila decessi, Trump non si è semplicemente dimostrato all’altezza della situazione".





Ascolta il suo intervento:

LISTEN TO Stati Uniti, Donald Trump fallisce nella sua promessa di "Make America Great Again" SBS Italian 09/11/2020 11:49 Play

Le persone in Australia devono stare ad almeno 1,5 metri di distanza dagli altri. Controllate le restrizioni del vostro stato per verificare i limiti imposti sugli assembramenti.





Se avete sintomi da raffreddore o influenza, state a casa e richiedete di sottoporvi ad un test chiamando telefonicamente il vostro medico, oppure contattate la hotline nazionale per le informazioni sul Coronavirus al numero 1800 020 080.





Notizie e informazioni sono disponibili in 63 lingue all'indirizzo www.sbs.com.au/coronavirus.