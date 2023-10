Su SBS l'ultima puntata della più italiana delle serie di Fargo

Venerdì alle 21.30 su World Movies – Il Pianista





Diretto da Roman Polanski e interpretato magistralmente da Adrien Brody, che per questo ruolo conquistò l’Oscar, Il Pianista racconta la storia di un musicista polacco ebreo che suona in radio e, proprio durante un suo concerto, ascoltta l’inizio della Seconda Guerra mondiale. Licenziato e trasferito nel Ghetto di Varsavia, dovrà nascondersi e vivere di stenti. Il film si basa su una storia vera, quella di Władysław Szpilman, raccontata nella sua autobiografia intolata proprio Il Pianista.





Sabato alle 11.40 su SBS – The New Pope





Per i nottambuli, SBS ritrasmette la serie di Paolo Sorrentino The New Pope, continuazione della serie The young pope che vede tra i protagonisit Jude Law, John Malkovich e il nostro Silvio Orlando. I primi 4 episodi della serie verranno trasmessi in una mini maratona notturna.





Sabato alle 22.30 su SBS Food - A Gondola On The Murray





Due episodi della serie culinaria con lo chef Stefano de Pieri, uno dopo l’altro. Nel primo, Stefano decide di preparare un piatto sostanzioso per i ciclisti di una gara annuale lungo il fiume Murray che si estende per circa 400 chilometri. La sua scelta ricade sulla pasta e fagioli. Nel secondo episodio, Stefano utilizza alcuni dei prodotti coltivati nelle campagne circostanti a Mildura, ricreando la pastiera napoletana e inventando un insolito piatto a base di orzo.





Domenica alle 22.30 su SBS – Gomorrah – La Serie





SBS ripropone il settimo episodio del primo anno della serie basata sul best seller di Roberto Saviano. E’ ormai chiaro che Imma ha la benedizione di Pietro e nulla la puo’ fermare ormai nella ristrutturazione dell’impero dei Savastano.





Lunedì alle 17.30 su SBS Food – Lidia’s Kitchen





In un nuovo episodio della serie già premiata con l’Emmy statunitense, Lidia Bastianich preparerà la bruschetta prosciutto e fichi, l’indivia balsamica e dei biscotti al cioccolato e anice.





Martedì alle 15.30 – Florence Foster Jenkins





Meryl Streep sorprende ancora una volta in questo film tratto da una storia vera. Florence Foster Jenkins è passata infatti alla storia per il suo grande amore per la musica e la sua totale assenza di abilità canore. Nonostante fosse stonata, Florence divenne celebre a New York, fino ad organizzare un concerto alla celeberrima Carnegie hall. Divertente e commovente allo stesso tempo, il film di Stephen Frears affianca alla straordinaria Meryl l’inglese Hugh Grant in uno dei suoi ruoli più riusciti.





Giovedì alle 21.25 su SBS – Fargo 4





La quarta stagione di Fargo si concluderà su SBS proprio giovedì 3 dicembre. Chi prevarrà, gli italiani guidati da Jason Schwartzman o gli afroamericani di un sorprendente Chris Rock?





