Su SBS TV, la storia di Zelensky e la reazione di George W. Bush all'attentato alle torri gemelle

All quiet on the Western Front. Source: ITV Studios.





Venerdì alle 15.45 su World Movies – All Quiet on the Western Front





Niente di nuovo sul fronte occidentale, è tratto dal famoso romanzo di Erich Maria Remarque sulla Prima Guerra Mondiale racconta la storia di Paul, un giovane soldato tedesco indottrinato dalla propaganda a scuola che subito dopo la laurea si arruola volontario per andare a combattere. Presto però Paul si accorge degli orrori della guerra. I suoi amici o muoiono o vengono gravemente feriti e solo allora comprende la follia della guerra.





Sabato alle 20.30 su Viceland – Greatest Hits of the 80s





Il documentario racconta la storia di dodici delle più famose canzoni degli anni ’80 tra le quali Careless Whisper di George Michael, Do you really want to hurt me del Culture Club, Smooth operator di Sade e Sweet dreams degli Eurythmics.





Domenica alle 13.15 su NITV – Serie A femminile





Il meglio del calcio femminile italiano.





Domenica alle 20.30 Su World Movies – Hannibal





Tratto dai romanzi di Thomas Harris, Hannibal è la storia di un criminale cannibale che si ciba delle sue vittime, e fa parte della saga Il silenzio degli innocenti che nel 1992 vinse cinque premi Oscar. Hannibal è interpretato da Anthony Hopkins.





Domenica alle 23.00 su SBS HD – George W. Bush





President Bush watches television as he talks on the phone with New York Mayor Rudy Giuliani and Gov. George Pataki aboard Air Force One. Sept. 11, 2001. Source: AAP Image/AP Photo/Doug Mills

Il documentario ripercorre i giorni successivi alla controversa elezione di George W. Bush nel 2000, e gli eventi dell’11 settembre del 2001. La risposta di Bush agli attacchi terroristici definirà una nuova era nella politica estera americana.





Lunedì alle 19.50 su World Movies – Perfect Strangers





Perfetti sconosciuti è un film diretto da Paolo Genovese e girato a Roma. Durante una cena in una serata di una eclissi di luna, sette amici decidono di fare un gioco pericoloso: appoggiano i cellulari sul tavolo e accettano di rendere pubblici tutti i messaggi e le chiamate per dimostrare che non hanno nulla da nascondere. In realtà ognuno di loro ha un segreto che non vuole svelare. In base a un'indagine del Corriere della sera, Perfetti sconosciuti è stato votato dai lettori il più bel film del 2016. Gli attori principali sono Giuseppe Battiston, Anna Foglietta and Marco Giallini. Perfect Strangers. Source: Palace Films. Martedì alle 20.00 e 20.30 su SBS Food – Cook Like an Italian with Silvia Colloca





Nel primo episodio Silvia ci parla della dieta senza glutine che oggi per legge deve essere disponibile nelle scuole, ospedali e luoghi pubblici. Ci mostra poi come preparare una tradizionale zuppa di ceci, che da secoli fa parte della cucina italiana.





Nel secondo episodio, raccoglie alcuni dei ricordi d’infanzia di persone che raccontano del sapore dei piatti cucinati in casa loro quando erano bambini. Ricordi che a volte durano tutta la vita.





Martedì alle 22.00 e 22.55 su NITV - Gomorra





Altri due episodi di Gomorra . Nel primo Daniele viene ucciso Da Conte e questo fa scattare un’altra guerra di sangue. I clan si schierano o con Savastano o con Conte. Per Genny lo costringerà ad entrare in guerra con alcuni dei suoi vecchi amici.





Nel secondo episodio, Ciro è costretto a fuggire a Roma con moglie e figlia ma Genny riesce a scovarlo. Nello scontro a fuoco Ciro spara ripetutamente su Genny e riesce a fuggire credendolo morto.





Giovedì alle 20.30 su SBS HD – Zelenskyy: The Story





Volodomir Zelenskyy (o Zelensky) è il volto dell’Ucraina a difesa del suo Paese contro la aggressione russa. Ma è arrivato alla presidenza ucraina senza la tradizionale esperienza politica. Prima di presentarsi alle elezioni è stato un celebre comico e attore televisivo, poi la decisione di entrare in politica, la sua spettacolare campagna elettorale, l’elezione e la rivalità con Vladimir Putin. Questa è la sua storia.





Giovedì alle 21.30 su SBS HD – The Man Putin Couldn’t kill





Questo documentario ripercorre la vicenda di Alexei Navalny, il carismatico leader dell’opposizione russa che nell’agosto del 2020 fu avvelenato su un volo diretto a Mosca, curato in un ospedale in Germania ma arrestato e imprigionato al suo ritorno in Russia. Una storia che ha sconvolto il mondo.





Giovedì alle 23.35 su World Movies – Sicilian Ghost Story





Sicilian Ghost Story. Source: Palace Films.





Adattato dal romanzo Un cavaliere bianco di Marco Mancassola, il film racconta la storia di un ragazzo tredicenne che scompare misteriosamente in un piccolo paese siciliano, e della sua compagna di classe che va disperatamente alla sua ricerca. Ma il mondo oscuro che lo ha inghiottito è controllato dalla mafia. Sicilian Ghost Story ha vinto nel 2018 il Davide di Donatello per la migliore sceneggiatura non originale.





In conclusione, vi ricordiamo che ogni mattina alle 07:30 su SBS TV va in onda in differita il TG1 della Rai.





In Australia potete rivedere il vostro programma preferito o recuperare quello che avete perso visitando SBS On Demand.





Buona visione!





Ascolta il servizio:

LISTEN TO Su SBS TV, la storia di Zelensky e la reazione di George W. Bush all'attentato alle torri gemelle SBS Italian 29/04/2022 09:26 Play

Le persone in Australia devono stare ad almeno 1,5 metri di distanza dagli altri. Controllate le restrizioni del vostro stato per verificare i limiti imposti sugli assembramenti.





Se avete sintomi da raffreddore o influenza, state a casa e richiedete di sottoporvi ad un test chiamando telefonicamente il vostro medico, oppure contattate la hotline nazionale per le informazioni sul Coronavirus al numero 1800 020 080.





Notizie e informazioni sono disponibili in 63 lingue all'indirizzo www.sbs.com.au/coronavirus .

Ascolta SBS Italian ogni giorno, dalle 8am alle 10am.