Su SBS TV questa settimana: Cultura indigena, sport e molti film biografici

Venerdì alle 21.10 su NITV – Cultural Connections Immersion Festival





Il 1770 Cultural Connections Festival, nel Queensland centrale, è una celebrazione dei popoli indigeni d’Australia, un invito a tutti noi di partecipare alla millenaria cultura dei primi abitanti di questo continente.





Sabato alle 17.20 su World Movies - Lion





Il film racconta la drammatica storia di Saroo, che a cinque anni accompagna il fratello in una stazione ferroviaria vicina al suo villaggio e si addormenta in un vagone merci. Quando si sveglia si trova a migliaia di chilometri di distanza a Calcutta, una delle più vaste metropoli indiane, non conoscendo nessuno e non parlando la lingua. Sarà accolto in un orfanatrofio e adottato da una coppia di australiani. Dopo 25 anni, Saroo cerca di trovare la sua famiglia.





Lion ha ricevuto sei Nomination per gli Oscar del 2017, incluso miglior film. È diretto da Garth Davis con Dev Patel, Nicole Kidman e Rooney Mara.





Sabato alle 19.30 su SBS Viceland – National Indigenous Awards 2022





Dopo due lunghi anni di silenzio a causa del Covid, artisti, amici, familiari e fan possono riunirsi per la assegnazione dei premi ai migliori musicisti indigeni d’Australia. La cerimonia si tiene nell’Anfiteatro di Darwin nella terra del popolo Larrakia. Sarà una notte di festa per celebrare la musica dei primi abitanti di questo continente. La cerimonia sarà trasmessa in diretta sulla costa est d’Australia, e in differita negli altri stati.





Domenica alle 21.20 SBS Viceland – Selena





Jennifer Lopez e Edward James Olmos in una scena di Selena.



Jennifer Lopez e Edward James Olmos sono i protagonisti di questa film dedicato alla giovane vita di Selena Quintanilla Perez, una ragazza con una volontà di ferro e un fascino da far girare la testa.





Giovane e bella, a 23 anni diventò una delle più brillanti cantanti di musica latina vendendo oltre 60 milioni di album. Ma proprio quando stava per diventare una delle più grandi star della musica pop di tutti i tempi, fu assassinata.





Lunedì alle 17.40 su World Movies – A Street Cat Named Bob





Questo commovente film, se non lo siete già, vi farà innamorare dei gatti. Racconta la vera di Bob, un gatto randagio che viene salvato da James, un tossicodipendente. Tra i due nasce una relazione che cambierà la vita di James e che porterà ad un finale a sorpresa che toccherà il cuore di tutti.



Una scena del film A Street Cat named Bob.



Martedì alle 22.00 e 22.50 su NITV - Due episodi di Gomorra





Nel primo, i Confederati hanno Azzurra e Pietrino nel mirino, e Genny rischia di perdere tutto con un progetto che potrebbe facilmente fallire.





Nel secondo, Ciro, Genny e Enzo accettano un trattato con i Confederati. Ma la pace che nasce dal sangue, fa spargere altro sangue.





Mercoledì alle 18.20 su World Movies – Selkie





Jamie, un adolescente solitario e tormentato, ha la possibilità di cambiare vita quando si imbatte in un gruppo di selkies , persone mitiche dell’antica Scozia con il potere di trasformarsi in foche. Che anche Jamie sia un selkie ?





Mercoledì alle 23.45 su SBS Viceland – Serpico



Al Pacino in una scena di Serpico.



Frank Serpico, interpretato da Al Pacino, un poliziotto italo-americano che scopre e denuncia casi di corruzione tra i suoi colleghi. Oltre a doversi proteggere dai criminali che lo vogliono togliere di mezzo, dovrà farlo anche con i suoi colleghi di lavoro. Per la sua interpretazione Al Pacino ricevette la sua seconda nominatio al premio Oscar come migliore attore.





Giovedì alle 11.30 su SBS HD – Campionato mondiale di calcio femminile U20





In diretta dallo Stadio Nazionale di San José la partita inaugurale dei Mondiali di calcio femminili U20 tra Australia e i padroni di casa del Costa Rica.





Rachel Lowe of Australia celebrates with team mates after scoring a goal during the International match between the Young Matildas and Thailand at Leichhardt Oval on March 16, 2018 in Sydney, Australia.



Giovedì alle 19.30 su NITV – Going places with Ernie Dingo





In questo episodio Ernie si allontana dalla costa e dal deserto per andare a Jindabyne in New South Wales, a quasi mille metri di altitudine tra le Snowy Mountains. I suoi ospiti includono uno scultore, un pescatore di trote e un appassionato di cavalli.





Giovedì alle 20.30 su SBS Food – Jamie’s Great Italian Escape





Jamie Oliver, che ha appreso i segreti della cucina italiana lavorando nel ristorante di Antonio Carluccio sotto la guida di Gennaro Contaldo, ci porta nella piccola isola di Marettimo al largo della costa di Trapani. Qui incontra Giovanni, un pescatore proprietario di uno dei migliori ristoranti d’Italia, che mette Jamie subito al lavoro nella sua cucina.









In chiusura vi ricordiamo che ogni mattina alle 7.30 su World Watch va in onda in differita il TG1 della Rai