Tante commedie, la vostra dose di sorrisi e risate in TV su SBS

Venerdì alle 19.30 su NITV – Get Santa





Babbo Natale si schianta con la sua slitta in quel di Londra e chiede aiuto ad un bambino e a suo papà per radunare le sue renne perché possa tornare a casa e fare quanto necessario affinché il Natale sia salvo. Jim Broadbent è Babbo Natale in questo divertente film inglese, perfetto per Christmas in July .





Sabato alle 18.00 su SBS Viceland – The Final Quarter





Adam Goodes è stato un campione del football australiano ed una figura prominente delle First Nations. Nei suoi ultimi anni ai Sydney Swans, Goodes denunciò apertamente il razzismo, anche in campo. Questo documentario racconta le riflessioni e le discussioni di quegli anni in Australia tramite le gesta di questo atleta leggendario.





Domenica alle 18.30 su SBS World Movies – Guess Who’s Coming To Dinner





Dopo dieci giorni di vacanza alle Hawaii, Joanna rientra a San Francisco con John il suo nuovo fidanzato, un dottore di successo che però non viene bene accolto dai genitori di Joanna in quanto afroamericano. Il film diretto da Stanley Kramer ricevette dieci nomination agli Oscar nel 1968 e raccoglie interpretazioni indimenticabili di Sydney Poitier, Katherine Hepburn e, per l’ultima volta sullo schermo, Spencer Tracy.





Domenica alle 18.40 su NITV – Animal Babies: First Year On Earth





Sei cuccioli di animali vengono seguiti per il loro primo anno di vita nella lotta per sopravvivere in natura.





Lunedì alle 17.40 su SBS World Movies – Bill





Bill Shakespeare è uno sfortunato liutista che, dopo essere stato cacciato dal suo gruppo, lascia moglie e figli a Stratford per cercare fama a Londra. Bill ha scritto un lavoro teatrale magnifico e vuole dimostrare a tutti il suo valore. Una commedia per famiglie che riprende in modo fantasioso la vita dell’autore inglese, raccontando quello che è, o potrebbe essere accaduto, negli anni misteriosi tra la oscura vita a Stratford e la conquista della fama e della gloria nei teatri londinesi.





Martedì alle 19.35 su SBS World Movies – Dreamfools





Sergio e Sabrina sono amanti da molti anni, ma non riescono a lasciare i loro coniugi a causa dei loro mezzi economici limitati. A Sergio viene fatto credere che abbia vinto la lotteria e così lascia la moglie e porta Sabrina e i suoi parenti in un folle viaggio in auto. Il titolo italiano del film del 2018 è Ricchi di fantasia ed i suoi protagonisti sono Sabrina Ferilli e Sergio Castellitto.





Martedì alle 20.00 su SBS Food – Cook Like An Italian With Silvia Colloca





Se non riuscite a raggiungere la penisola per una vacanza in questa estate italiana arriva in soccorso Silvia Colloca che nell’episodio di oggi ci porta in un tour gastronomico che comprende tra l’altro un incredibile strudel alle zucchine e le classiche linguine al pesto.





Mercoledì alle 19.40 su SBS World Movies – A Bump Along The Way





Una commedia drammatica che arriva da Derry, nell’Irlanda del Nord, dove una donna di mezza età rimane incinta dopo una notte folle. Paradossalmente questo le dà l’occasione di riprendere il controllo della propria vita e diventare il modello di cui sua figlia adolescente ha un disperato bisogno.





Vi auguriamo una piacevole settimana in compagnia dei programmi televisivi dei canali SBS. Buona visione!





