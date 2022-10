Tempo di bilanci per la 17ma edizione della Festa del Cinema di Roma

La Festa quest'anno ha assunto le sembianze di un festival, con il ritorno, dopo nove anni, del concorso ufficiale e - come ogni festival - che si rispetti, una giuria, presieduta da Marjane Satrapi.





Ad affinacare la regista e fumettista iraniana, l’attore e regista Louis Garrel, i registi Juho Kuosmanen e Pietro Marcello e la produttrice Gabrielle Tana.



I membri della giuria Pietro Marcello, Juho Kuosmanen, Marjane Satrapi e Louis Garrel. Credit: Daniele Venturelli/WireImage/Getty Images "La differenza rispetto agli anni passati si è notata molto, sia per la qualità delle opere proposte sia per l'ingente numero di spettatori, paganti e non, che sono intervenuti", ha raccontato Sandra Bordigoni, corrispondente per le arti e per il cinema, ai microfoni di SBS Italian.





"Se qualcuno aveva criticato la Festa del cinema di Roma additandola come una sorta di ripescaggio per film che non precedentemente accettati a Cannes e Venezia, quast'anno si è dovuto ricredere", ha continuato Bordigoni.



Il 2022 è stato anche l'anno delle sorprese da parte della giuria: non capita spesso che, in un festival, vengano assegnati più premi allo stesso film, ma è successo a Roma per ben due volte.





